Nieuwe podcast: Even Rijden Met….

Een vergelijking tussen de 911 S-T en 911 R. Wat kan Porsche leren van de IONIQ 5N? En nog veel meer, dus deze podcast-serie wil je niet missen.

Verwarrend genoeg wordt er in de eerste aflevering helemaal niet gereden. Dat is overigens mijn fout, want het leek mij handig om de eerste twee heren wat uitgebreider aan jullie voor te stellen.

Wellicht kans is groter dat jullie Max van Splunteren (28) kennen. Hij gaf me ooit wat rijles (serieus leuk en nuttig overigens) in de Porsche 911 GT3 RS. Of van zijn racesuccessen in de Porsche Supercup. Dat Max een potje kan sturen staat dus buiten kijf, maar studeren ging ook wel lekker. Hij rondde zijn studie Lucht en Ruimtevaart aan de TU Delft inmiddels af en liep daar onder meer stage voor Porsche Motorsport.

Paul van Splunteren (66) is al meer dan 40 jaar actief in de automobielwereld en is inderdaad de vader van Max. Paul begon ooit als freelance autojournalist (er is nog hoop voor ons), maar eindigde zijn carriere bij Pon waar hij onder meer verantwoordelijk was voor Porsche en andere luxe & sportwagenmerken.

Samen hebben ze tientallen jaren de circuits afgereisd, eerst Max als jochie die z’n vader bijstond tijdens zijn race avonturen en de laatste tien jaar omgekeerd waarbij senior met samengeknepen billen de verrichtingen van junior gade mocht slaan. Beide hebben een grote interesse in de techniek en in het rijden met auto’s die iets met je doen. Samen hebben ze er veel plezier in om vanuit een ieders perspectief er met elkaar over te discussiëren. Als je dat dan opneemt, dan heb je een podcast.

In de pilotaflevering rijden we dus helemaal niet. Sorry nog daarvoor. Maar ik (Wouter Karssen) stel beide heren Max en Paul van Splunteren graag aan je voor in aflevering van de podcast Even Rijden Met.

Luisteren kan via Spotify of via deze pagina.