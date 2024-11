Prijsverlaging Toyota RAV4 PHEV maakt hybride overbodig

Toyota wil de particuliere klant in de sterkere stekker-RAV4 krijgen.

Met alle nieuwe merken die als paddenstoelen uit de grond komen, zou je als merk er goed aan doen om niet zelf je eigen modellen buitenspel te zetten. Toch lijkt dat nu te gebeuren met de reguliere hybride Toyota RAV4 in Nederland. Het Japanse merk kondigt een prijsverlaging aan van de plug-in hybride variant die daardoor een stuk aantrekkelijker wordt. Zo aantrekkelijk zelfs dat je er de ‘gewone’ hybride voor kunt laten staan.

Voor we ingaan op de nieuwe prijzen frissen we je geheugen even op. De RAV4 is er op dit moment in drie varianten: de Hybrid 2.2 2WD met 218 pk, de Hybrid 2.2 AWD met 220 pk en de Plug-in Hybrid 2.5 met 306 pk.

De prijs van de Toyota RAV4 na de prijsverlaging

Voor het begin van deze maand betaalde de klant minimaal €55.995 voor een nieuwe RAV4 PHEV. Nu heb je echter al een RAV 4 Plug-in Hybrid voor €48.995. Dan moet je wel de tijdelijke Business Edition hebben, die vooral bedoeld is voor zakelijke rijders. Maar ook de Dynamic-uitvoering voor particulieren is goedkoper geworden, die kost nu namelijk €50.995.

Het interessante is dat het prijsverschil met de reguliere hybride nu nog maar heel klein is. Sterker nog: de Plug-in Hybrid is een stuk goedkoper dan de Hybrid AWD. Die kost namelijk (ook als Business Edition) €55.715. De PHEV is dus bijna €5.000 goedkoper, terwijl je dan 306 pk hebt in plaats van 220 pk. Die keuze is snel gemaakt.

De Hybrid met voorwielaandrijving is nog wel goedkoper, maar dat scheelt ook maar €1.000 bij de Business Editions. Als je voor de Dynamic-uitvoering gaat is de Plug-in Hybrid zelfs in beide gevallen goedkoper.

Concurrenten van de Toyota RAV4 PHEV

Door de prijsverlaging is de Toyota ook onder zijn Suzuki-evenknie gekomen. De Across is met dezelfde aandrijflijn €955 duurder aan het begin van de configuratie. De prijsverlaging van de Toyota RAV4 PHEV betekent ook nog meer slecht nieuws voor VW. De sterkere Japanner duikt nu flink onder de prijs van de Tiguan.