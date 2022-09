Lekker puh: Bugatti doet niet mee aan EV’s en SUV’s

De komende tien jaar zal Bugatti geen elektrische auto maken en ook geen SUV.

Bijna alle grote merken hebben wel EV’s en SUV’s in huis. Dit komt voornamelijk doordat het een bedrijfsmatige verstandige keuze is. Consumenten kopen ze graag en je weet het, de klant is koning. Ook de duurdere merken stappen in deze markt, denk aan Bentley, Rolls-Royce en Lamborghini die allemaal een SUV aanbieden. Ferrari zal binnenkort een SUV op de markt brengen in de vorm van de Purosangue. Volgens sommige liefhebbers begaan de Italianen hier heiligschennis mee. Bugatti is lekker eigenwijs en doet hier (voorlopig) niet aan mee.

Bugatti EV’s en SUV’s gaan we niet snel zien

De CEO van het bedrijf, Mate Rimac, zegt dat Bugatti voor de middellange termijn voor sportwagens met verbrandingsmotoren gaat. Gewaagde uitspraak, zeker nu we allemaal ‘groener’ moeten worden. Of juist een verfrissende uitspraak?

Het bedrijf heeft een tienjarenplan opgesteld. De CEO heeft in een interview met het Duitse Automobilwoche gezegd dat een SUV hier niet in past. Tevens ziet hij geen ruimte voor een volledig elektrisch aangedreven Bugatti. Binnen tien jaar moet er veel gebeuren. Voornamelijk van onze overheden, die de verbrandingsmotor weg zou willen hebben. Bugatti ziet dit blijkbaar anders, ook in vergelijking met andere fabrikanten die deze weg nu wel op gaan.

Als het vergelijkbaar is, is het geen Bugatti meer Mate Rimac, CEO Bugatti

Elektrificatie

Geen enkele fabrikant kan er aan ontkomen. Straks is de verbrandingsmotor voor nieuwe auto’s gewoon verboden. Richtlijn in Europa is 2035. Door de steeds strengere emissievoorschriften moet ook Bugatti water bij de wijn doen. De opvolger van de Chiron zal dan ook ‘zwaar geëlektrificeerd’ worden. Dit zei de CEO tijdens het interview.

In 2024 wordt deze opvolger verwacht. Deze zal hoogstwaarschijnlijk met een verkleinde verbrandingsmotor komen met elektrische ondersteuning. Rimac zegt dat het doel is om het elektrische bereik te vergroten naar ten minste 50 kilometer. Lekker stil cruisen in je hypercar dus. Totdat je op de open weg komt en het gaspedaal indrukt.