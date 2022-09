Wat doe je als het regent met je Ferrari Monza SP2? Nou dit

Een Ferrari Monza SP2 is een juweeltje zonder dak, het is dan ook wat ongelukkig als je overvallen wordt door een regenbui.

Ferrari positioneert de Monza SP2, samen met de Monza SP1, als voorlopers van een nieuw concept. Dit noemen zij ‘Icona’, wat natuurlijk icoon betekent. De Italianen blijven vanzelfsprekend een bescheiden volkje. Maar ze kunnen wel degelijk gelijk krijgen, dit is een auto dat tot de verbeelding spreekt. De Monza SP2 is gemaakt om een designstijl te introduceren om een nieuw segment van gelimiteerde auto’s te creëren, aldus Ferrari zelf.

Ferrari Monza SP2

Een nadeel heeft de auto ook. Er kan geen dak op. Je bent dus verplicht altijd met je haren in de wind te rijden. Ondergetekende heeft daar overigens niet zoveel last van, aangezien het aantal haren minimaal is. Maar ik heb dan (helaas) ook geen Monza SP2. Deze bezoeker aan het Hotel Royal in Deauville wel. De lucky basterd.

De auto stond geparkeerd bij het luxe hotel in Frankrijk. Tom_hadr op Instagram spotte de auto. En ja, ook in Frankrijk kan het regenen en dat ondervond deze eigenaar. Het regende hevig en daarom werd er een autozeil over de Ferrari gespannen. Opmerkelijke beelden om de Monza SP2 zo te zien. Toch blijft de auto zijn schoonheid houden, ook al zit er een stuk zeil overheen.

Wel oppassen bij het wegrijden op de glibberige stenen, de Monza SP2 knalt met de 6.5 liter V12 binnen 2,9 seconden naar de honderd met 810 steigerende paarden. Genoeg gepraat, laten we genieten van de foto’s. Want een SP2 in deze staat zie je niet vaak.

Fotocredit: Tom_hdr via Instagram