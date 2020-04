Nieuwe Porsche zonder te wachten nu zo gevonden

Op zoek naar een nieuwe Porsche en geen zin in een configuratie? Say no more fam.

Een deel van de pret van het kopen van een nieuwe auto is het spelen met de configurator. Het nadeel is dat je moet wachten op je kersverse auto. Hoe exclusiever de samenstalling, hoe langer je vaak moet wachten. Helemaal in deze tijden, waar fabrieken niet of slechts gedeeltelijk opereren.

Wie niet zo kieskeurig is kan een voorraadauto kopen. Dat zijn nieuwe auto’s die al samengesteld zijn. Het enige wat je moet doen is de juiste auto kiezen en klaar is kees. Het Duitse automerk gaat je nu helpen nog makkelijker zo’n voorraadauto te vinden. Via Marktplaats kon je al eenvoudig zoeken op een nieuwe auto. De Duitse autofabrikant gaat het nu ook zelf aanbieden in de Porsche Finder.

Voorheen kon je in de Porsche Finder enkel Porsche Approved-occasions, occasions en classics vinden. Nu zijn ook nieuwe auto’s opgenomen in het aanbod. Het aanbod is in één klap flink toegenomen. Er zijn nu meer dan 850 gloednieuwe Porkers te vinden via het vernieuwde Porsche Finder.

De duurste nieuwe auto die je nu kunt kopen is een Porsche 911 (991.2) GT3 RS bij Porsche Centrum Rotterdam. Deze 911 met 0 kilometers mag mee voor 352.737 euro.