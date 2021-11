Deze Porsche occasion is niet wat het lijkt

Voordat je verder leest: doe eens een gok welke generatie 911 dit is.

Je jonger voor willen doen dan je daadwerkelijk bent, het is heel verleidelijk vanaf een bepaalde leeftijd. Als je krampachtig probeert jonger te lijken kan dat wel tot meewarige blikken van anderen leiden. Dat geldt eigenlijk ook voor auto’s.

We hebben hier een occasion te pakken die op Marktplaats wordt aangeboden als een Porsche 991. Als je de achterkant ziet lijkt het op het eerste gezicht te gaan om een 991 met een aftermarket spoiler. Tot dusver niks bijzonders.

Als je naar de zijkant en de voorkant kijkt zie je echter al snel dat dit helemaal geen 991 is. Het is potverdorie gewoon een 997. Met de achterlichten, achterbumper en velgen is een soort halfslachtige poging gedaan om er een 991 van te maken.

Om het nog ingewikkelder te maken lijken de luchtinlaten in de heupen weer afkomstig te zijn van een 996 Turbo. De term ‘allegaartje’ is hier dus wel op zijn plaats. Naast de 991- en 996-invloeden zijn er ook nog een aftermarket spoiler (die van Techart afkomstig lijkt te zijn), een aftermarket diffuser en geblindeerde koplampen. Dit is dus eigenlijk de Frankenstein onder de 997’s.

Mocht je inmiddels benieuwd zijn wat het nu precies echt is: het is een 997 Carrera S uit 2007. Eerlijk is eerlijk: het bouwjaar staat gewoon in de kop, dus zo misleidend is de advertentie nu ook weer niet.

Over het exterieur valt een hoop te zeggen, maar het interieur is een stuk minder discutabel. Het binnenste van de 911 is ook bijzonder, maar dan wel op een stijlvollere manier, met beige leer en houtafwerking op het stuur, de schakelpook en de handrem.

Mochten er liefhebbers zijn voor deze, laten we zeggen, bijzondere Porsche 997: de auto wordt op Marktplaats aangeboden voor €42.495, met 137.490 km op de teller.