Zeer vroege Porsche 911 is een peperdure occasion

Een Nederlandse Porsche 911 occasion is met recht dé oervader. Praat dat bijna 700.000 euro goed?

Alle auto’s die we nu als legendarisch beschouwen, zijn ooit begonnen als ‘gewoon, een auto’. Laten we het zo zeggen: zou Porsche geweten hebben dat bij hun eerste batch 911’s de auto zou uitgroeien tot een waar icoon dat 58 jaar later nog steeds in de showrooms staat?

Eerste 911

De historie van de Porsche 911 is welbekend, maar we moeten het even hebben over de allereerste 911 voor de occasion van vandaag. De allereerste Porsche, de 356, was tegen 1964 toe aan een opvolger. Porsche zou daarom in 1964 de 901 op de markt brengen. Helaas had Peugeot recht op alle driecijferige nummers met een 0 in het midden, dus werd het 911. Wel zaten er op de eerste paar 911’s allerlei zaken die duidelijk maakten dat de 911 eigenlijk een 901 is. Ook zaten de modellen uit 1964 dichter bij de prototypes van de 911 dan die uit 1965 en 1966 en dus zijn modellen uit 1964 extra gewild.

232

Om die reden is er het ‘Porsche 232 register’. Daarin staan alle Porsche 911’en uit 1964, drie maanden productie (oktober tot en met december). Dat ging om, jawel, 232 exemplaren. Het 232 register heeft alles zorgvuldig bijgehouden wat betreft deze 232 bijzondere Porsches. Het aantal overlevenden uit het 232 register wordt geschat op 50 stuks. U raadt het al: deze rode Porsche 911 uit 1964 is één van die 232.

Originele 911

Het gaat om chassisnummer #300138 in Signal Red. Binnenin werd gekozen voor een zwartlederen interieur met het ‘Pepita’ patroon in de zittingen. Ook is er wat hout te vinden op het dashboard en natuurlijk het mooie houten stuur. Dit exemplaar heeft een lang leven gehad: in 1964 werd ‘ie geleverd in Düsseldorf en toen heeft de bijzondere 911 van 1991 tot 2014 in Californië geleefd. De originele 2.0 liter motor (motorcode 901/01) is volledig herbouwd en ook de auto is weer helemaal op topniveau.

Allemaal goede redenen om dit rode exemplaar enorm gaaf te vinden, maar voor de prijs wordt het allemaal niet echt gunstig. De 131 pk sterke Porker uit 1964, die trouwens in zijn hele leven maar 13.077 km heeft gereden, staat nu te koop. De Porsche 911 occasion moet 695.000 euro opleveren.

Veel geld, maar deze Porsche 911 occasion is een zeer originele ‘901’. Zou jij het aandurven? Kopen kan op de website van Porsche Classic Center Gelderland.