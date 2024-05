Nieuwe safety car is sneller dan de Formule E-auto’s zelf…

Misschien kunnen ze gewoon beter in Taycan Turbo GT’s gaan racen.

Een circuitversie van een elektrische sedan, het blijft een beetje een vreemd recept. Toch is er één plek waar de nieuwe Porsche Taycan Turbo GT tot zijn recht komt: als Formule E-safety car. Die auto moet elektrisch zijn én goed uit de voeten kunnen op het circuit.

Het is dan ook geen verrassing dat Porsche nu de Taycan Turbo GT presenteert als de nieuwe safety car. Daarmee volgt deze auto de Taycan Turbo S op, die qua snelheid ook al niks te kort kwam. Maar dat was geen auto die gemaakt was voor het circuit.

Een safety car heeft natuurlijk geen achterbank nodig, dus nu is er eindelijk een goede reden om voor het Weissach Package te gaan. In die uitvoering heeft de Turbo GT geen achterbank, maar wel een grote achterspoiler.

Toch heeft maar één van de twee safety cars het Weissach-pakket. Het grijsgroene exemplaar is namelijk ‘gewoon’ een standaard Turbo GT, met vier stoelen en zonder de spoiler. Die is dus een fractie langzamer (of beter gezegd, minder snel).

Een saillant detail is dat de safety car nu sneller is dan de Formule E-auto’s zelf. Qua acceleratie in ieder geval. De Turbo GT zit in 2,2 seconde op 100 km/u, terwijl de Formule E-auto’s daar 2,8 seconden over doen. Zelfs zonder Weissach-pakket is de Taycan sneller, want dan kan ‘ie alsnog in 2,3 seconden van 0 naar 100 knallen. Nu zegt dat ene cijfer natuurlijk niet zoveel over de prestaties op het circuit, maar we wilden jullie dit feitje niet onthouden.

Qua topsnelheid zijn de Formule E-auto’s wel sneller: die halen 335 km/u, terwijl de Taycan Turbo GT niet harder gaat dan 305 km/u. Ook nog goed om te vermelden: volgend seizoen maakt een nieuwe generatie Formule E-auto’s zijn opwachting, die in slechts 1,86 seconde op 100 km/u zit. Daar kan de Turbo GT niet tegenop.

Om de Turbo GT geschikt te maken als safety car zijn er uiteraard nog een paar kleine aanpassingen gedaan. De auto is voorzien van zwaailichten, een communicatiesysteem en nieuwe kuipstoelen. Voor degenen die Formule E volgen (niemand dus): de nieuwe safety car zal voor het eerst te zien zijn tijdens de ePrix van Berlijn.