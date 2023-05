Shakira nieuwe vlam van Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton wordt gelinkt aan Shakira en wij van Autoblog Boulevard houden je natuurlijk op de hoogte!

Het Formule 1 circus heeft een grote aantrekkingskracht op vele sterren. Dat bleek maar weer eens afgelopen weekeinde tijdens de Grand Prix van Miami. Een enorme stoet van bekende mensen trok daar aan de camera voorbij en dan krijg je natuurlijk ook juice!

Zo liep daar namelijk acteur Tom Cruise rond, die het daar gezellig had met Shakira. Zondag verliet ze samen met Tom “Mission Impossible” Cruise de Formule 1 Grand Prix om samen tijd door te brengen in een privésuite.

Shakira Shakira

Tom “scientology” Cruise zou helemaal weg zijn van de hips don’t lie van Shakira en zou haar zelfs een bos bloemen hebben gestuurd. Shakira komt net uit een heftige relatiebreuk met voetballer Piqué en is verhuisd naar Miami waar ze dus eerste rang zat bij de Grand Prix aldaar.

Volgens De Telegraaf is Tom “ik doe al mijn stunts zelf” Cruise precies wat Shakira nodig heeft na haar overspelige voetballer. Alleen denkt ze daar zelf heel anders over. Want met wie werd de zangeres gespot in een exclusief restaurant? Jawel Lewis Hamilton.

Die ontmoeting in het restaurant beviel kennelijk. Shakira en Lewis hebben namelijk samen op een luxe jacht langs de kust van Miami gevaren, meldt dan weer de Daily Mail.

Voorliefde zangeressen

LH44 is al weer een tijdje vrijgezel sinds hij in 2015 na acht jaar een punt zette achter de relatie met die andere zangeres Nicole Scherzinger. Kennelijk heeft Hamilton een voorliefde voor zangeressen?

Of er meer kan groeien tussen Lewis en Shakira moet de tijd leren. Wij hopen Shakira vaker op te zien duiken bij de Formule 1. Dat lijkt ons geen straf.