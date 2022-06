Stand na GP Azerbeidzjan 2022 en 6 dingen die ons opvielen

Maandagochtend, dus we hebben hem weer. De stand na de GP Azerbeidzjan 2022 en alles wat ons opviel aan de race.

De GP van Azerbeidzjan was voor het eerst in tijden weer een tikkeltje saai. Weinig crashes en alle uitvallers waren van technische aard. Desalniettemin zullen de Nederlandse kijkers er van gesmuld hebben.

Max Verstappen kon redelijk onbedreigd naar een overwinning rijden. Niet onverdiend, want hij zette zelf constant snelle rondetijden neer. Als hij niet vooraan stond, stond Verstappen er dicht op. Zo zou je de race in twee alinea’s kunnen samenvatten. Daar hebben jullie echter niet voor betaald. Daarom hebben wij – speciaal voor onze trouwe lezers – de stand na de GP van Azerbeidzjan 2022.

Maar voor dat we daarmee beginnen, hebben we zes dingen die ons opvielen aan de race.

Perez ietwat overschat

Beetje ‘clickbait’, bovenstaande zin. In de media werd Perez gezien als volwaardige titelkandidaat. De Mexicaan doet het buitengewoon goed. Precies wat ze willen bij Red Bull. Gewoon de tweede positie veilig stellen en af en toe winnen als het mogelijk is. Op het moment dat Verstappen voorbij ging aan Peréz, reed hij uiteindelijk 18 seconden weg. Dat is echt een enorm groot verschil. Niets ten nadele van Pérez, maar dit is een baan waar hij normaliter erg goed scoort. Het is gewoon een Mexicaanse Bottas met 10 jaar F1-ervaring en is net geen buitencategorie, zoals Leclerc en Russell dat wel zijn.

Sainz heeft altijd pech

Carlos Sainz is een van de betere coureurs van het veld. Het is misschien wel de beste teamgenoot die Verstappen gehad heeft. De Spanjaard heeft echter een onnoemelijke bak pech. Bij Renault zat het tegen, bij McLaren had ‘ie veel pech en ook bij Ferrari is hij veel te vaak ongelukkig. Helaas maakt de Spanjaard verder ook geen beste indruk. Hij heeft overduidelijk veel moeite met de auto en maakt te veel foutjes én mist iets aan snelheid.

Oudjes doen het goed

De oud-Wereldkampioenen doen het goed. Daarmee doelen we niet alleen op Hamilton, maar op Sebastian Vettel en Fernando Alonso. In beide gevallen hebben ze niet al te veel moeite met hun teamgenoot. Waar Stroll het hele weekend onzichtbaar was, reed Vettel zichzelf in de kijker. Zowel in de kwalificatie als in de race.

Russell best of the rest

Het enige oudje dat het minder doet dan zijn teamgenoot, is Lewis Hamilton. We gaan niet de bijna achtvoudig wereldkampioen in zijn oversized hemd zetten, maar een veer bij zijn teamgenoot in de spreekwoordelijke togus steken. George Russell klaagt bijna net zoveel als Hamilton, maar presteert wéér beter. Zowel in de kwalifiactie als in de race haalt hij het maximale eruit. Om een man van het kaliber Hamilton zo consequent te snel af te zijn, is bijzonder knap.

Leclerc zeldzaam goed

het uitvallen van Leclerc was heel erg pijnlijk. Echter, laten we niet vergeten dat Leclerc meer dan 12 seconden voorstond op dat moment. En dan de kwalificatie, daar liet Leclerc echt iets heel erg bijzonders zien. Leclerc laat ook ten opzichte van Sainz – ook geen pannenkoek/quesedilla – zien hoe goed hij is. We willen liever die strijd zien tussen Leclerc en Verstappen, geen uitvallende Leclerc. Gelukkig hebben we nog een heel lang seizoen voor ons!

Ferrari-motoren bijzonder slecht

Het team van Ferrari is heel erg goed. Hun auto is misschien wel de snelste van het veld. Sterker nog, in ‘schone lucht’ en over één ronde, is de SF-75 de snelste auto van het veld. Iets dat je ook ziet in de kwalificaties. Het is alleen de motor die het liet afweten. Niet alleen bij Leclerc, maar ook klanten Alfa Romeo (Zhou) en Haas (Magnussen) hadden technische problemen met de Ferrari-motor.

Rijderskampioenschap

Een paar races geleden stond Verstappen ver achter Leclerc. Echter, na een paar races zijn de rollen omgedraaid. Verstappen pakt 25 punten, terwijl Leclerc er 0 pakt. Daardoor staat Verstappen ineens 36 punten voor! Ook niet onbelangrijk, Pérez is voorbij gegaan aan Leclerc. Dat belooft wat voor het onderstaande hoofdstuk. In het middenveld een paar kleine verschuivingen. Die geven aan dat het heel erg dicht bij elkaar ligt.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 150 (+25) 2 Sergio Pérez Red Bull 129 (+18+1) 3 Charles Leclerc Ferrari 116 4 George Russell Mercedes 99 (+15) 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 62 (+12) 7 Lando Norris McLaren 50 (+2) 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 31 (+1) 10 Pierre Gasly AlphaTauri 16 (+10) 11 Fernando Alonso Alpine 16 (+6) 12 Kevin Magnussen Haas 15 13 Daniel Ricciardo McLaren 15 (+4) 14 Sebastian Vettel AstonMartin 13 (+8) 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 16 Alexander Albon Williams 3 17 Lance Stroll Aston Martin 2 18 Zhou Guanyou Alfa Romeo 1 19 Mick Schumacher Haas 0 20 Nico Hülkenberg Red Bull 0 21 Nicholas Latifi Williams 0

Constructeurskampioenschap

Want potjandorie, wat slaat Red Bull toe. Eerste, tweede én de snelste ronde. Dit terwijl Ferrari 0 punten pakt. Sterker nog, ondanks dat Ferrari over een ronde sneller is dan Red Bull, moeten ze oppassen dat Mercedes ze niet voorbij steekt. Aston Martin klim naar het niveau van Haas dankzij de uitstekende prestaties van Vettel.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 279 2 Ferrari 199 3 Mercedes 161 4 McLaren Mercedes 65 5 Alpine Renault 47 6 Alfa Romeo Ferrari 41 7 AlphaTauri RBPT 27 8 Haas Ferrari 15 9 Aston Martin Mercedes 15 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

George Russell neemt afstand van Hamilton met 5 – 3. Leclerc is vooralsnog een klasse apart in het kwalificatieduel met Sainz. Voor het eerst is Zhou sneller in de kwalificatie dan Bottas! Stroll wordt om zijn oren gereden door zijn hoogbejaarde teamgenoot. Leuk om te zien: Tsunoda verloor weliswaar van Gasly dit duel, maar het verschil is erg klein. Ook bijzonder, Alonso is ietsje sneller dan Ocon in de kwalificaties. En hij is nog ouder dan Vettel.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (3) George Russell (5) Red Bull Max Verstappen (5) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (8) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (6) Daniel Ricciardo (1) Alpine Fernando Alonso (5) Esteban Ocon (3) AlphaTauri Pierre Gasly (5) Yuki Tsunoda (3) Aston Martin Lance Stroll (2) Sebastian Vettel (4) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (7) Nicholas Latifi (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (7) Guanyou Zhou (1) Haas Kevin Magnussen (6) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

Eindelijk een prijsje voor Pérez. Verstappen probeerde nog in ronde 50 de snelste ronde te pakken, maar hij kwam een paar duizendste van een seconde te kort. Daarmee pakte Red Bull wel de maximale punten, maar Verstappen dus niet.

De onderlinge stand na de GP van Azerbeidzjan 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1

Driver of the Day

Lewis Hamilton pakt toch nog een prijs, die van het publiek. Met een percentage van 14% (niet bijzonder veel) was hij de nummer 1. Op de redactie hadden we graag Vettel of Ricciardo gezien, die hebben namelijk – zeker gezien hun materiaal – een topprestatie geleverd. Aan de andere kant, als je ziet hoeveel pijn hij etaleerde bij het uitstappen van de auto na de race, kan hij wel een emotionele opkikker gebruiken.

De onderlinge stand na de GP van Azerbeidzjan 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1

Heeft de redactie de GP van Azerbeidzjan 2022 goed voorspeld?

Nou, Jaap eigenlijk wel. Want hij dacht dat Ferrari het af zou laten weten en dat klopte ook. Echter, hij dacht ook dat Bottas op het podium zou eindigen. Uiteindelijk wint Wouter de meeste punten, mede door de winnaar kundig aan te wijzen.

De stand na de GP Monaco 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 33 (+6) Michael 30 (+1) Jaap 14 (+1)

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

19 juni | GP van Canada

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Canada 2022 worden verreden op 17 juni om 20:00.