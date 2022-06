Let op: Trajectcontrole staat ook aan bij werkzaamheden

Da’s nieuw. Want vroeger stond de trajectcontrole nooit aan bij werkzaamheden…

Ze zijn enorm populair bij de overheid; trajectcontroles. En terecht, want ze leveren elk jaar een godsvermogen op voor de staat. Wat wil je ook, ze staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en soms zelfs 366 dagen per jaar aan. Behalve bij werkzaamheden.

Het was voor de techneuten bij de overheid waarschijnlijk iets te moeilijk om de trajectcontrole aan te passen aan de dan geldende snelheidslimiet. Die is bij werkzaamheden vanzelfsprekend wat lager dan normaal. Maar binnenkort starten er werkzaamheden waar dit voor het eerst wél gebeurt.

Werkzaamheden bij de Galecoppenrbrug

Er gaat binnenkort namelijk flink gewerkt worden aan de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht. Daar hangt al een trajectcontrole, weet ondergetekende uit ervaring. Aan de rechterkant van de brug mag je 80 en in het midden 100. En als je die twee in alle haast door elkaar haalt, krijg je een flinke prent. Doch dit geheel terzijde.

Deze trajectcontrole gaat dus aangepast worden, meldt het OM op haar website. Je bent daar vanaf 13 juni de sigaar als je over het traject gemiddeld harder rijdt dan 70 kilometer per uur. Oh ja, dit geldt zeker voor de rest van dit jaar én het jaar hierna, want pas begin 2024 zijn de werkzaamheden klaar. Als het goed is tenminste.

LET DUS OP JE TELLER!!1!

We schreeuwen het nog maar eens, je moet daar dus goed op je teller passen. En wel om twee redenen. De eerste is vanwege de veiligheid van de wegwerkers. Stel je eens voor hoe k*t het is als je daar aan het werk bent en er scheuren auto’s met 120+ voorbij.

Ten tweede omdat een overtreding je serieus geld gaat kosten. 10 kilometer te hard kost bijvoorbeeld al 89 piek, exclusief die vermaledijde 9 euro administratiekosten. En bij 30 te snel -100 is dat dus- kun je je rijbewijs al kwijtraken.

U bent dus gewaarschuwd!