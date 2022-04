Nieuwe Tesla Cybertruck stapje dichterbij productie [video]

Een nieuw prototype van de Tesla Cybertruck is aan de horizon verschenen. Inclusief bewegende beelden.

Recent opende Tesla hier in Europa de allereerste Gigafactory. Gelokaliseerd in Berlijn. Dat is echter niet de enige kakelverse Gigafactory. Ook een kersverse fabriek in Texas vierde afgelopen week de grote opening. Dit ging gepaard met een evenement genaamd Cyber Rodeo.

Op dit event had Tesla een nieuw prototype paraat van de Cybertruck. Dit model is weer een evolutie op een eerder exemplaar. Het Amerikaanse automerk toonde onder meer hoe dit prototype stuurt aan de hand van vierwielbesturing. Met deze techniek is het enorme ding veel wendbaarder op lage en hoge snelheden. We kennen dit al van de Mercedes S-klasse en de Porsche 911 Turbo S.

Het YouTube-kanaal Cyber Owners was aanwezig op het feestje. Ze maakten een video van het prototype zodat we een aardig idee krijgen wat dit nu precies voorstelt. Het is in elk geval duidelijk nog geen productiestadium. De close-up beelden van de Tesla Cybertruck laten onder meer panel gaps en opgeplakte onderdelen zien.

Al meerdere keren is het elektrische werkpaard van Tesla uitgesteld. In 2023 moet het dan eindelijk gaan gebeuren. Dat is het jaar dat Elon Musk hoopt de Tesla Cybertruck te lanceren.