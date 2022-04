Stand na GP Australië 2022 en 7 dingen die ons opvielen

Het is maandaochtend. Dus hebben we de stand na de GP Australië 2022 voor je. Helemaal gratis! Daarnaast zijn er nog enkele dingen die ons opvielen aan de GP van het afgelopen weekend.

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk was de GP van Australië van start gegaan. Eindelijk, na 5 achtereenvolgende races, was er een middagrace op een traditionele locatie. Niet dat er geen zandbakrace met vuurwerkshow mag zijn, maar dit was een vertrouwd beeld van vroeger.

Wat ook een vertrouwd beeld was: Ferrari dat weer vooraan meedoet. Eindelijk is de hegemonie van Mercedes en Red Bull doorbroken. Maar er waren veel dingen die opvielen. Die zullen we uiteraard behandelen. Daarna hebben we ook de stand na de GP Australië 2022 en alle overzichten voor je!

Deze 6 dingen vielen ons op na de GP van Australië 2020:

Leclerc op eenzame hoogte

Charles Leclerc is natuurlijk altijd een talent geweest. Vorig jaar was hij al sneller dan Sainz, die stabieler overkwam in de races. Maar dit seizoen staat er geen maat op de Monegask. In de vrije trainingen, kwalificatie en de race presteert Leclerc het beste. Nu heeft het toptalent ook een topauto, maar voor Sainz is dat in principe niet heel anders.

Verstappen weer eens klaar

Red Bull doet het dit seizoen qua snelheid niet zo heel verkeerd. Afhankelijk van een beetje geluk en het type circuit kunnen ze het Ferrari lastig maken. Maar de betrouwbaarheid is weer ouderwets gezellig. Daarentegen was Sergio Pérez geweldig afgelopen weekend. Hij liet geen steekje vallen en maakte minder fouten dan Verstappen. Daarbij had hij het ‘geluk’ dat zijn auto heel bleef. Een solide tweede plaats is uitstekend. Nu beide auto’s weer in de punten.

De snelheid is er bij Alpine

Qua punten kwam het er nog niet helemaal uit. Op Australië leek Alpine het vierde team te zijn. Uiteindelijk hadden ze bij McLaren minder pech en waren ze iets consequenter. Ocon doet het stiekem uitstekend, maar het is vooral de (naar F1-begrippen) hoogbejaarde Alonso die indruk maakt. Jammer dat het fout ging in de kwalificatie en dat ze minder geluk hadden met de safetycars.

Latifi moet het nog leren

Het was niet het weekend van de Canadezen. Ondanks dat Canada ons schitterende dingen geschonken heeft als bevrijding en bewerkt vlees, lukt het qua F1-coureurs nog niet echt. Zeker niet in 2022. Latifi heeft nu de afgelopen vier races een auto ‘kort’ gereden. Stroll deed het overigens in de race een stuk beter. Maar Latifi kan misschien beter sollicitatiebrieven schrijven, want elk weekend een auto afschrijven, lijkt ons niet handig.

Mercedes zet stap vooruit

We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met deze uitspraak. Mercedes zelf zegt dat het niet goed gaat en dat updates uitblijven. Maar ze zijn gewoon absoluut het derde team. Ze hebben geen kind aan Haas, Alpine en McLaren. Het enige waar we rekening moeten houden, is dat de safetycars telkens het veld ‘bijelkaar’ brengt. Op een baan als Paul Ricard (waar safetycars minder frequent zijn) zijn we benieuwd hoe groot het werkelijke verschil is tussen het derde team (Mercedes) en het tweede team (Red Bull). Maar het feit dat ze consequent finishen is uitstekend.

McLaren maakt een hoop goed

Op Saudi-Arabië was McLaren helemaal de weg kwijt. Alsof een vierjarige de afstelling van de vleugels had gedaan en een standaarddrinker de afstelling van de ophanging. Maar in Australië waren ze er ineens bij en goed ook. Ook wel lekker is dat ze het met twee coureurs doen: zowel Norris als Ricciardo zaten het hele weekend dicht bij elkaar.

Aston Martin zeldzaam slecht

Je hebt pech of je hebt heel veel pech. Je kan ook B100 zijn en altijd pech hebben. Maar er is een overtreffende trap: het team van Aston Martin. Met name de rentree van Sebastian Vettel verliep dramatisch. Aan het einde van de race wist Lance Stroll zich nog in de kijker te rijden, maar kwam (ook zonder de tijdstraf vanwege weaving) te kort.

Williams was heel slim!

Bij Williams gaat het nog niet van een leien dakje, maar dankzij een wonderlijke strategie konden ze de eer redden. Het deed een beetje denken aan de GP van Engeland 1998. Daar pakte Schumacher een stop & Go penalty in de laatste ronde. Nu was het iets minder onreglementair. Albon reed de eerste 58 ronden op de harde band, en wisselde aan het einde van de laatste ronde.

Rijderskampioenschap

Omdat Sainz en Verstappen uitvielen, kon Leclerc maximaal profiteren en hij stond al vooraan. Russell gaat naar een verrassende P2, Sainz en Perez hangen erachter. Verstappen duikelt naar de zesde plaats. Ondanks dat er nog twintig races te gaan zijn, lijkt titelprolongatie onwaarschijnlijk met 46 punten achterstand.

De stand na GP Australië 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Leclerc Ferrari 71 2 Russell Mercedes 37 3 Sainz Ferrari 33 4 Pérez Red Bull 30 5 Hamilton Mercedes 28 6 Verstappen Red Bull 25 7 Ocon Alpine 20 8 Norris McLaren 16 9 Magnussen Haas 12 10 Bottas Alfa Romeo 12 11 Ricciardo McLaren 8 12 Gasly AlphaTauri 6 13 Tsunoda AlphaTauri 4 14 Alonso Alpine 2 15 Zhou Alfa Romeo 1 16 Albon Williams 1 17 Schumacher Haas 0 18 Stroll Aston Martin 0 19 Hülkenberg Aston Martin 0 20 Latifi Williams 0 21 Vettel Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Hier doet Mercedes goede zaken. Terwijl Sainz en Verstappen uitvielen, finishten beide Mercedessen weer op keurige posities. Ferrari staat ook hier fier bovenaan. McLaren en Alpine houden het spannend. Williams pakt zijn eerste punt van het seizoen, Aston Martin staat nog op 0, Ouch.

De stand na GP Australië 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Ferrari 104 2 Mercedes 65 3 Red Bull RBPT 55 4 McLaren Mercedes 24 5 Alpine Renault 22 6 Alfa Romeo Ferrari 13 7 Haas Ferrari 12 8 AlphaTauri RBPT 10 9 Williams Mercedes 1 10 Aston Martin Mercedes 0

Kwalificatieduel

Ten opzichte van het vorige jaar. Gasly gaat lekker door met het domineren van zijn teammaat (in de kwalificaties). Ook Albon, Leclerc, Bottas en Norris hebben niets van hun teamgenoot te duchten. We zijn dit seizoen bijzonder benieuwd naar de verhouding tussen Hamilton en Russell. Het verschil in de kwalificatie van afgelopen weekend was minimaal.

De stand na de GP Australië 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (2) George Russell (1) Red Bull Max Verstappen (2) Sergio Pérez (1) Ferrari Charles Leclerc (3) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (3) Daniel Ricciardo (0) Alpine Fernando Alonso (1) Esteban Ocon (2) AlphaTauri Pierre Gasly (3) Yuki Tsunoda (0) Aston Martin Lance Stroll (1) Sebastian Vettel (0) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (3) Nicholas Latifi (0) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (3) Guanyou Zhou (0) Haas Kevin Magnussen (2) Mick Schumacher (1)

Snelste raceronde

In de slotfase van de race vroeg Leclerc al enkele malen aan het team om nog even te gaan voor de snelste ronde. Ja, Charles, die had je dus al en niemand kwam dicht in de buurt. Het is de derde race op rij voor Leclerc. Nu moeten we aantekenen dat door de safetycars er geen grote gaten vielen. Als die er wel zijn, is er meer ruimte voor een andere coureur om alsnog even naar binnen te gaan. Maar hey, dat was niet het geval. Leclerc was dit seizoen gewoon elke keer de snelste!

De onderlinge stand na GP Australië 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3

Driver of the Day

Dit seizoen is het een beetje saai, maar ten opzichte van de afgelopen 14 jaar is het wel erg lekker. Charles Leclerc pakt ook deze nominatie met 19% van de stemmen. Dat is op zich ook wel terecht. De Monegask maakte geen enkel foutje en rijdt constant vooraan. Ook een sportieve reactie naar Verstappen toe. Kortom, de terechte Driver of the Day.

De onderlinge stand na GP Australië 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 3

Heeft de redactie de GP van Australië 2022 goed voorspeld?

Ook hier zien we een vertrouwd beeld. F1-meestervoorspeller en bandenknuffelaar @michaelras staat weer bovenaan. Zowel Jaap als Wouter dachten dat Sainz en Verstappen het verschil gingen maken op een positieve wijze. Dat gebeurde niet, dus alleen Michael maakt een sprongetje.

De stand na de GP Australië 2022 in het redactieklassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 15 (+6) Jaap 13 (+1) Wouter 5 (+1)

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

24 april | GP van Emilia Romagna

8 mei | GP van Miami

22 mei | GP van Spanje

29 mei | GP van Monaco

12 juni | GP Azerbeidzjan

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

25 september | GP van Rusland

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Italië worden verreden op 22 april om 13:30.