Mercedes-AMG SL63 Big Sur fleurt je dag op

De Mercedes-AMG SL63 Big Sur is geen update van Apple, alhoewel de prijs ongetwijfeld erg hoog zal zijn.

AMG en Porsche lijken een beetje met elkaar verwikkeld te zijn in een hevige strijd. Beide Zuid-Duitse prestigemerken zitten namelijk behoorlijk in elkaars vaarwater. De Mercedes-AMG GT 4 Door Coupé is natuurlijk een rechtstreekse concurrent voor de Porsche Panamera en crossovers van Porsche concurreren vervolgens met de AMG-varianten van Mercedes. En de Mercedes SL met de oudere jongeren weghouden bij een 911.

Zoals je weet is Porsche een kei in het verkopen van opties. Ze hebben een geweldige configurator waar je in je werktijd uren bezig kwijt om je ideale 911 samen te stellen. Iets dat we ook allemaal doen. Met name qua kleurtjes kan je je lol niet op. Waar je vroeger indruk maakte door met een 911 GT2 driftend de kerbs te nemen op Wipperman, doe je dat tegenwoordig door te showen welke kleur je hebt besteld.

Mercedes-AMG SL63 Big Sur

Nou, dat kan Mercedes-AMG ook. Collega @machielvdd kwam een tijdje geleden met wat toffe opties die Mercedes Manufaktur (wat vroeger Designo was) voor je in de aanbieding heeft. Nu zijn ze bij Manufaktur zelf hun gang gegaan met de Mercedes-AMG SL63 Big Sur. Big Sur is naast het Mac-OS besturingsysteem een gebied in Californië.

De kleurencombinatie is heel erg bijzonder. De lakkleur is Manufaktur Orange Flame Metallic. In plaats van een pakketje dat alles zwart maakt (zoals de promofilmpjes van JA21), is er gekozen voor het AMG Exterior Chrome Package! De velgen zijn helaas niet aluminium, maar zwart. Alhoewel het er in dit geval niet verkeerd uitziet. Dat komt mede door de zilveren rand aan de velg, waardoor je een duidelijkere scheiding hebt tussen de band en velg en zo dus een beter idee krijgt van de diameter van de velg.

Interieur

Het interieur is bijzonder gewaagd, maar het lijkt wel te werken. Er is gekozen voor Mystic Red nappalederen bekleding met zwart nappa lederen afwerking voor het dashboard. De stiksels zijn handmatig aangebracht (wow!) en in de kleur: oranje! De combinatie van donkerrood met oranje zouden we zelf niet maken, maar wat ziet het eindresultaat er tof uit!

Uiteraard is er gestrooid met de nodige MANUFAKTUR-logo’s (Duitsers willen dingen nog weleens met hoofdletters schrijven). Ook bijzonder is de oranje afwerking in het interieur voor de middenconsole, sierlijsten en deurpanelen. Heel gewaagd en ergens staat het wel. Het is in elk geval anders dan het standaard zwart met carbon inleg dat iedereen lijkt te bestellen.

Standaard

In technisch opzicht is de Mercedes-AMG SL63 Big Sur niet afwijkend, mar je krijgt wel een hele hoop hardware standaard, zoals nivauregeling aan de voorzijde, het AMG Dynamic Plus-pakket en het AMG Active Ride Control. Onder de kap huist de bekende M177, een 4.0 V8 met dubbele turbo’s die in dit specifieke geval 557 pk en 800 Nm levert.

Schakelen gaat via de 9G-Tronic automaat en 4Matic is altijd aanwezig. In 3,6 seconen knal je naar de 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 300 km/u. Begrensd. Benieuwd of je met het dak open dan nog lekker kunt genieten van het Burmester geluidssysteem, dat namelijk standaard is.

