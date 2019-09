Nieuwe Toyota Supra als ‘occasion’ is een feit

Terwijl sommige klanten nog wachten op hun exemplaar, verschijnen de eerste occasions al op het web.

Of je bent extreem ontevreden over de auto, of je probeert er een slaatje uit te slaan. We gokken dat laatste, want een Amerikaans autobedrijf heeft een kersverse GR Supra Launch Edition als occasion aangeboden op Bring A Trailer.

Je kunt niet echt spreken van een occasion, want de auto is amper ingereden. Er staan slechts 23 gereden mijlen (37 kilometer) op de klok. De ingekochte Supra is waarschijnlijk een troef van het autobedrijf om winst te maken op de auto. Mensen die de GR Supra willen kopen en geen zin hebben in een wachtlijst bij Toyota kunnen zo, voor een meerprijs, meteen rijden in de auto.

De specificatie is dan ook niet spannend. Je kunt het beter omschrijven als veilig. Het gaat hier om een witte Supra, met zwarte velgen en rode remklauwen. Het interieur is rood en zwart van kleur. Via een veilingconstructie zal de auto verkocht worden. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod op 50.550 dollar. Ter vergelijking: De MSRP-prijs van Toyota in de VS voor een dergelijke Supra is 55.250 dollar. De verwachting is dat het uiteindelijke hoogste bod hoger zal uitvallen dan die 50k. De veiling eindigt over vijf dagen.