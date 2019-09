Officieel: hier stopt Fiat met de 500

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) heeft een statement naar buiten gebracht.

De dokter is gekomen om het beestje uit zijn lijden te verlossen. In dit geval spelen de topmensen van FCA voor dokter, is de Fiat 500 het beestje en is de locatie Noord-Amerika. In een statement maakt het autoconcern bekend te gaan stoppen met de 500 in het Amerikaanse continent.

De productie van de huidige 500 en 500e zal in Noord-Amerika gaan stoppen. Het huidige gamma van Fiat Noord-Amerika zal voortaan bestaan uit de 500L, 500X en de 124 Spider. FCA verwacht de voorraad 500 en 500e’s in 2020 in zijn geheel te verkopen.

In het statement rept Fiat met geen woord over een eventueel opvolger voor de Amerikaanse markt. Afgelopen week gingen er al geruchten dat het autoconcern zou gaan stoppen met de 500 in Noord-Amerika. Daar is nu dus een officieel antwoord op gekomen. Met zijn 1.4-liter MultiAir viercilinder en 135 pk is de 500 een ideale auto voor in Europa, maar in het grote Amerika is de doelgroep heel anders.

Na al de jaren is de houdbaarheidsdatum van de 500 verstreken in Noord-Amerika, met tegenvallende verkopen tot gevolg. Voor FCA reden om niet langer op deze manier door te gaan, maar om de stekker eruit te trekken voor het te laat is.