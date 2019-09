Honda e: dit is de productieauto

Zo staat de volledig elektrische Honda straks in de showroom.

Op de IAA presenteert Honda volgende week de productieversie van de ‘e’, het eerste volledige elektrische model voor de massa van het merk. In aanloop naar die onthulling hebben de Japanners het uiteindelijke ontwerp uit de doeken gedaan. De Honda e die je op de foto’s ziet gaat het productiemodel worden. Tot nu toe kregen we enkel concepts en prototypes voorgeschoteld. Het interieur werd al eerder geteased.

Zo stoer als het concept gaat de productie auto niet worden. Toch is het resultaat eigenwijs en onmiskenbaar een unieke auto. De Honda e is een elektrisch doosje op wielen en moet een alledaagse vriend voor in het stadsverkeer worden. De auto weet zich onder meer te onderscheiden met de cameraspiegels. Honda is daar overigens niet de eerste in. We zagen het al op onder andere de Lexus ES en de Audi e-tron. Het interieur is een combinatie van fysieke knoppen en schermen. Het regelen van de climate control gaat nog steeds via een reeks knoppen. De infotainment en de navigatie verloopt via twee 12.3-inch LCD-schermen.

De Honda e komt aanvankelijk in twee varianten op de markt. Met 136 pk en met 154 pk. De elektromotor levert een koppel van maximaal 315 Nm en de actieradius heeft een max van 220 kilometer. Er is ondersteuning voor snelladen en dan is de batterij van de Honda in een halfuurtje voor 80 procent geladen. De elektrische auto doet 0-100 km/u in ongeveer acht seconden. Specifieke details over de aandrijflijn en uitgebreidere prestatiecijfers volgen in een later stadium.

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen behoren tot de eerste Europese landen die de Honda e gaan krijgen. Het is nog niet bekend wanneer in 2020 de elektrische hatchback in de Nederlandse showroom staat.