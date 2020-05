Nieuwe Volvo’s krijgen straks dit systeem in het dak

Niet op het dak springen van een nieuwe Volvo. Dat is een duur geintje.

Nu is het sowieso niet aan te raden om op een dak van een auto te springen, maar dat geheel terzijde. Volvo heeft bekendgemaakt met technologiebedrijf Luminar uit Silicon Valley (Californië) in zee te gaan. Dit bedrijf ontwikkelt een uniek LiDAR-systeem dat Volvo wil gaan toepassen op de auto’s van het merk.

Dit LiDAR-systeem gaat bijdragen aan een stukje rijveiligheid. Zo moet autonoom rijden op snelwegen mogelijk worden. Ook helpt de techniek met andere toekomstige rijhulpssytemen. Volvo wil er altijd als eerste bij zijn als het gaat om de veiligheid in een voertuig. Deze samenwerking betekent dan ook veel voor het merk.

Volvo-rijders kunnen het systeem van Luminar in 2022 voor het eerst ervaren. In dat jaar gaat het nieuwe modulaire SPA2 platform (Scalable Product Architecture) van Volvo in productie. De techniek zal in het dak worden verwerkt. Aan de hand van over-the-air software updates blijft het systeem actueel en kunnen er mogelijk zelfs nieuwe functies geïntegreerd worden. Alle auto’s op het SPA2-platform krijgen standaard zo’n LiDAR-sensor.

LiDAR staat voor LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging. Aan de hand van miljoenen pulsen van laserlicht kunnen sensoren de locatie van een object zeer nauwkeurig bepalen.