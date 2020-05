Zo houden ze bij BMW de hand op de knip

Voorlopig geen extra investeringen, maar bezuinigingen bij BMW om geld in het laatje te houden.

Het eerste financiële kwartaal zit erop. En dat betekent dat topbedrijven met aandeelhouders bijeenkomen om terug én vooruit te blikken. Natuurlijk voert de situatie omtrent de coronacrisis de boventoon. BMW heeft daarom een toelichting gegeven op wat aandeelhouders, en de rest van de wereld, de komende periode kunnen verwachten.

Een grote concrete bezuiniging heeft te maken met de investeringen die BMW doet. Dr Nicolas Peter, lid van het bestuur van de BMW Groep, zegt dat het concern in 2019 voor 5,7 miljard euro aan investeringen heeft gedaan. Dat plaatje ziet er voor 2020 heel anders uit. Voor dit jaar zullen de investeringen minder dan 4 miljard euro gaan bedragen.

Dit betekent dat projecten vertraging zullen oplopen. Één van die projecten is de bouw van een nieuwe fabriek in Hongarije. De bouw van die nieuwe fabriek gaat dit jaar niet meer gebeuren. Voor de bezuinigingen van adere projecten gaat BMW nog kijken wat te doen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt om welke overige projecten het precies gaat.

In een verdere toelichting stelt Peter dat de wereldwijde verkopen van de BMW Groep met een derde zijn gedaald in het eerste kwartaal. De Chinese verkopen hadden de grootste impact. Hier gingen in februari al coronamaatregelen van start. De Europese coronamaatregelen zullen vooral een effect gaan hebben op de resultaten in dit tweede kwartaal. De BMW Group leverde 477.000 auto’s af in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is een daling van 20,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019.