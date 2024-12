Nieuwste Chinese cross-over voor Nederland is géén EV

De Omoda C7 heeft nog gewoon een ouderwetse verbrandingsmotor.

We kunnen het riedeltje inmiddels wel dromen. Er is weer een nieuwe Chinese auto voor Nederland en het is een elektrische cross-over met een rare naam. Deze keer is er echter één verschil: het is GEEN elektrische auto. Althans, niet volledig elektrisch.

We hebben het over de Omoda C7. Die naam heb je misschien al een keer voorbij horen komen, omdat deze toevallig gelijk is aan een Nederlands modemerk. Het Nederlandse Omoda heeft ook bezwaar gemaakt tegen de naam, maar dat heeft kennelijk niks opgeleverd. Corvette zou ook nog bezwaar kunnen maken, maar daar hebben we nog niks van gehoord.

Omoda betreed met twee modellen de Nederlandse markt: de volledig elektrische E5 en de C7, die dus niet volledig elektrisch is. Dit is een plug-in hybride met een 1,5 liter viercilinder. Deze levert 154 pk en 220 Nm aan koppel. De Omoda C7 heeft een elektrische actieradius van 95 km, wat op zich prima is.

Waar moeten we de Omoda C7 plaatsen? Met een lengte van 4,62 meter is deze auto vergelijkbaar met een Toyota RAV4, die er natuurlijk ook als plug-in hybride is. We gaan er vanuit dat Omoda de C7 wel iets goedkoper in de markt zet, maar de prijzen zijn nog niet bekend.

Beeldmateriaal is nog beperkt, maar laten we eerlijk zijn: het maakt ook weinig uit hoe de auto eruit ziet. De doelgroep van onbekende Chinese auto’s kijkt waarschijnlijk vooral naar de prijs en niet zozeer naar het design. Van het interieur krijgen we alleen de bijrijderskant te zien. Goed nieuws voor de passagier: je hebt een enorm touchscreen helemaal voor jezelf.

Omoda lanceert in Nederland eerst de elektrische E5, in het voorjaar van 2025. Deze Omoda C7 volgt ergens later in het jaar. Overigens kun je wel al in het voorjaar een plug-in hybride krijgen van zustermerk Jaecoo. En zijn niet de enige Chinezen die hybrides gaan leveren in Nederland: ook de nieuwe MG ZS is nu een hybride.