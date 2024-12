Brabus AMG GT heeft mínder vermogen dan de topversie

Mercedes heeft Brabus een beetje het gras voor de voeten weggemaaid.

Als je een dikke Mercedes wil met 800 pk dan weet je waar je moet zijn: bij Brabus. Met de AMG GT heeft Mercedes het Brabus echter een beetje moeilijk gemaakt. Deze heeft namelijk af fabriek al meer dan 800 pk, als je voor de E Performance kiest. Die in Nederland nog relatief voordelig is ook.

Toch komt Brabus nu met een upgrade voor de AMG GT 63 (de non-hybride versie), die standaard 612 pk levert. Met twee nieuwe turbo’s weet Brabus daar 750 pk van te maken. Dat is heel imposant, maar je hebt dus wel minder vermogen dan de E Performance.

Het voordeel van de Brabus AMG GT is wel dat ‘ie lichter is. De AMG GT 63 E Performance is met een gewicht van ruim twee ton wel erg zwaarlijvig. De standaard AMG GT 63 weegt ‘slechts’ 1.850 kg.

Brabus heeft ook nog wat uiterlijke aanpassingen voor de AMG GT, al zijn deze vrij subtiel. De grille is enorm, maar dat was al zo. Het enige wat Brabus hieraan heeft veranderd zijn de carbon inzetstukken aan weerszijden.

Verder zijn er nog wat carbon accessoires en de uitlaateindstukken zijn nu rond, zoals we van Brabus gewend zijn. Ze produceren ook een (nog) imposanter geluid, want er zit een compleet nieuw rvs uitlaatsysteem aan vast. Met kleppen, voor het geval je de relatie met de buurt goed wil houden.

Een setje Brabus-velgen mag natuurlijk ook niet ontbreken. Afgebeeld zijn de Monoblock Z Platinum Edition-velgen (20 inch voor, 21 achter), maar er zijn nog meer opties. De AMG GT is ook tot 25 millimeter te verlagen met Brabus-sportveren.

Om nog even terug te komen op het vermogen: Brabus heeft ook de E Performance-aandrijflijn onder handen genomen. Deze is te vinden in de SL Shooting Brake en levert 1.000 pk. Als je deze AMG GT te min vindt moet je dus die auto hebben. Al is alles boven de 600 pk natuurlijk dikke prima, laten we wel wezen.