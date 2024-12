Porsche Panamera bij Domeinen staat verdacht laag op zijn pootjes

En dat is niet de enige reden om deze auto te laten staan.

Bij Domeinen kan sporadisch een auto staan die echt interessant is, maar veel vaker is het een auto die je nog niet gratis wil krijgen. We hebben nu weer een pareltje gevonden: een Panamera Turbo die de blits zou maken op ieder tunermeeting.

Wat natuurlijk als eerste opvalt is de stance van de auto. Deze Panamera ligt plat op zijn buik. Het kan haast niet anders of het gaat hier om een gevalletje ‘onvrijwillige verlaging’. Deze auto is voorzien van luchtvering en die heeft er klaarblijkelijk de brui aan gegeven.

Dat is al een goede reden om deze auto even over te slaan, maar we hebben er nog wel eentje. Als je het chassisnummer invoert op Google kom je er namelijk achter dat deze auto uit de VS komt en daar een ‘salvage title’ had. Het was geen total loss-geval, maar de auto heeft wel schade gehad aan de voorkant.

De voorkant is dus opgelapt, maar verder maakt de auto een tamelijk verwaarloosde indruk. Los van de kapotte luchtvering zien de motorruimte en het interieur er allesbehalve fris uit. Het interieur is overigens volledig uitgevoerd in donkerblauw. Het mag gezegd worden: dat is wel erg fraai.

Je zou misschien denken dat deze auto linea recta uit de VS komt, maar deze Panamera verkeert toch al sinds 2019 in Nederland. De auto staat ook gewoon op kenteken. De kentekens zijn alleen in geen velden of wegen te bekennen, net als de sleutel.

Alles aan deze Panamera schreeuw dus ‘doe het niet’, maar mocht je heel optimistisch ingesteld zijn dan kun je terecht op Domeinen. Je zult in ieder geval niet hoog hoeven te bieden.