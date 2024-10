Dit is de nieuwe MG ZS, maar het is géén EV meer

Je dacht misschien dat MG een EV-merk was, maar de nieuwe ZS heeft weer gewoon een benzinemotor.

Het was toch wel een van de verrassingen van 2019: de MG ZS. Een Brits merk wat nooit echt populair was in Nederland terugbrengen als een Chinees merk is niet meteen een garantie voor succes. Toch werd de ZS een verkooptopper dankzij een zeer schappelijke prijs.

Vijf jaar later introduceert MG nu een nieuwe ZS. Dit is geen facelift of iets dergelijks, maar een volledig nieuwe auto. Toch hebben we het gevoel dat we deze auto al eerder gezien, omdat het design buitengewoon generiek is. Maar voor dit type auto maakt dat niet uit: de MG-koper wil gewoon een goede deal en verder geen fratsen.

Zoals dat meestal gaat met nieuwe modellen is de MG ZS een stukje gegroeid. Met een lengte van 4,43 meter is ‘ie 11 centimeter langer dan zijn voorganger. Deze extra lengte komt niet ten goede aan de kofferbak, want die is met 5 liter gekrompen naar 443 liter. We gaan er dus vanuit dat je vooral ruimer zit op de achterbank.

Het meest opvallende nieuws is dat de nieuwe MG ZS géén EV is. MG had zich in Europa geprofileerd als EV-merk, maar de nieuwe ZS maakt zijn opwachting als Hybrid+. Net als de MG 3 Hybrid+ is dit een hybride zonder stekker.

De ZS heeft in principe dezelfde aandrijflijn, maar dan iets krachtiger. Dat betekent een 136 pk sterke 1.5 vierpitter, gecombineerd met een eveneens 136 pk sterke elektromotor. Een systeemvermogen wordt niet genoemd, maar het systeemkoppel bedraagt 250 Nm. Met een sprint van 0 naar 100 km/u in 8,7 seconden is de MG ZS Hybrid+ bijna net zo snel als zijn elektrische voorganger.

Het succes van de MG ZS staat of valt natuurlijk met het prijskaartje. Dat is gelukkig ook meteen bekend. De MG ZS Hybrid+ is er vanaf €27.997. Die zullen we meteen even naast de concurrentie leggen:

MG ZS Hybrid+: €27.997

Toyota Yaris Cross: €30.295

Dacia Duster HYBRID 140: €33.007

Kia Niro Hybrid: €34.495

Hyundai Kona Hybrid: €34.995

Wat blijkt? De MG ZS is wederom zeer scherp geprijst. De MG is zelf goedkoper dan een hybride Duster, die nog kleiner is ook. Aan de prijs zal het dus niet liggen.