Omoda maakt bezwaar tegen Chinees automerk Omoda

Het Nederlandse Omoda is niet blij met de komst van een Chinees automerk dat Omoda heet.

Als nieuw automerk moet je eerst nog even werken aan je naamsbekendheid, maar dat is bij Omoda niet nodig. Omoda is namelijk al een gevestigde merknaam in Nederland. Alleen dan niet als automerk, maar als kledingmerk.

Er komen dus twee Omoda’s, want het Chinese automerk Omoda gaat volgend jaar de Nederlandse markt betreden. Dit doen ze met – je raadt het nooit – een elektrische cross-over. Moederbedrijf Chery lanceert voor de gelegenheid ook nog twee andere merken in Nederland: Exlantix en Jaecoo. Het houdt niet op, niet vanzelf.

Niemand zit te wachten op nóg een Chinees automerk en Omoda (het kledingmerk) al helemaal niet. Zij vinden het namelijk niet leuk dat een ander bedrijf er vandoor gaat met hun naam, die ze al 23 jaar voeren.

Omoda (het automerk) ziet echter geen problemen. Zij zijn namelijk in een totaal andere branche actief dan Omoda (het kledingmerk). Er zal dus niet zo snel verwarring ontstaan. Totdat Omoda (het automerk) hun eigen kledinglijn lanceert natuurlijk…

Omda (het kledingmerk) heeft al contact gezocht met Omoda (het automerk), maar dat leverde niets op. Daarom zijn ze nu een procedure gestart waarmee ze bezwaar maken tegen de inschrijving van het merk. Daarmee zijn ze wel een beetje laat, want het nieuwe Omoda staat al geregistreerd in de Benelux.

Of Omoda (het kledingmerk) nog wat kan beginnen tegen Omoda (het automerk)? Dat is nog maar de vraag, maar we gaan het zien. De auto van Omoda zal in ieder geval volgend jaar op de markt verschijnen. Of die nu Omoda heet of niet maakt niet bijster veel uit. De mensen die dit soort auto’s kopen kijken sowieso niet naar het merk.

