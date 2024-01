Nijmegen verklaart de oorlog aan auto’s: lekker wandelen jongens!

Een nieuwe dag, een nieuwe college van dromers en mensen met veel invloed. Nijmagen verklaart de oorlog met auto’s

Een nieuwe dag, een nieuw college van dromers en optimisten die een klein dingetje vergeten: mensen pakken graag de auto omdat er geen alternatief is.

Diverse gemeenten zijn bezig met hun toekomst visie voor de stad. In bijna alle gevallen betekent dat de auto een secundaire rol krijgt, als er al een rol is weggelegd. Dat mensen de auto nodig hebben om naar hun werk te gaan of familie te bezoeken, maakt niet uit.

Regel het maar met de fiets, bus, trein, benenwagen, tram, metro of brommer. Dat duurt wat langer, maar dan kom je tenminste gestresst aan op je werk en heb je net zo’n naar leven als al die anderen in de trein. En je bent waarschijnlijk nog duurder uit.

Nijmegen verbant auto’s

In Nijmegen waren er al plannen om de auto te verbannen en dat lijkt nu dan toch echt te gaan gebeuren, uiteraard met een grote ‘maar’ erbij. Daar komen we zo op terug.

In de nieuwe binnenstad-visie ‘Koers voor de Binnenstad’ gaat de auto plaats maken voor de voetganger, groen en verblijf. Oh, @jaapiyo zal op dit moment steigeren als een malle. Zeker bij het woordje ‘deelmobiliteit’. De enige keer dat Jaap met meer mensen in één auto zat, was om een BMW uit Duitsland te halen.

Een andere maatregel is dat de auto grotendeels geweerd gaat worden in Nijmegen. Als jij – een persoon niet afkomstig uit Nijmegen – Nijmegen in wil, kan dat níet met de auto. De grote ‘maar’ waar we net aan refereerden is dat bewoners en ondernemers nog wél in het centrum mogen parkeren. Maar andere auto’s worden geweerd. De oplossing is parkeren aan de buitenzijde van de stad en dan met ‘heel erg goed’ openbaar vervoer naar de binnenstad.

Nuance!

Uiteraard, bij Autoblog zijn we niet op ons achterhoofd gevallen. Wij begrijpen ook wel dat een college van B&W wel iets moet verzinnen om een stad leefbaar te houden. Wij begrijpen dat veel auto’s met een verbrandingsmotor veel schadelijke stoffen uitstoten en we begrijpen dat het veiliger is voor fietsers en wandelaars als er minder auto’s zijn. Daarbij zijn we ook bekend met de democratie. Het college dat er nu zit, is democratisch gekozen. Ze voeren simpelweg uit, wat ze min of meer in hun partijprogramma hebben staan. Een concept dat compleet voorbij gaat aan Johan Derksen op het moment dat hij (weer) aan Sigrid Kaag moet denken.

Een andere nuance voordat we Nijmegen helemaal links laten liggen: het valt en staat met de uitwerking van het plan en met name de kwaliteit van de alternatieven. In sommige steden laat de infrastructuur het simpelweg niet toe om uit te breiden. Dan moeten er concessies gemaakt worden. Alleen dan is het de vraag: is het een goed idee om de auto op te offeren voor Nijmegen? Wordt het nu niet een woonfabriek waar niemand ooit meer langs komt? Of valt het allemaal wel mee en moeten we met onze tijd meegaan? Laat het weten, in de comments!