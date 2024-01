Audi R8 blijft TOCH nog in productie!

De supercar met V10 wil maar niet deaud: Audi houdt de R8 toch nog in productie!

Het is bijna niet te geloven dat er anno 2024 een fabrikant van Brave Hendrik-auto’s (Audi dus) een sportwagen maakt met een atmosferische V10. Om even een idee te geven, BMW kwam met de hybride i8 die alweer jaren uit productie is. Mercedes gebruikte al bij de vorige AMG GT een turbomotor. En Audi doet nu nog steeds aan atmosferische tiencilinders.

Eh, wacht: Audi bouwt ze anno 2024 nog? De Audi R8 was toch uit productie gehaald? De planning was dat het model tot december 2023 vervaardigd zou worden, daarna zou de productie stoppen.

Audi R8 stiekem nog in productie!

Maar wat blijkt, Audi is helemaal niet gestopt. De productiefaciliteit in Böllinger Höfe is nog gewoon op volle toeren aan het draaien! Dat meldt Automobilwoche. Mocht je denken: maar de Audi R8 werd toch in Neckarsulm gebouwd? Dat klopt, maar dat was tot 2015 het geval. Sindsdien is de productie overgeplaatst naar Heilbronn in de Böllinger Höge-fabriek. Daar bouwt Audi ook de e-tron GT.

Het is niet de eerste keer dat Audi dan toch nog maar eventjes doorgaat met de Audi R8. Al een jaartje geleden wilde Audi de pijp aan Maarten geven daar wat het gaat om de productie van de Audi R8. Ook toen besloot de directie om de productie toch nog eventjes uit te stellen. Uiteindelijk werd dat dus december 2023, maar dus toch ook weer niet.

Geen opvolger (maar dat wordt dan wel een EV)

Een van de redenen dat er nog vraag naar is (naast het bijzonder fraaie geluid van zo’n tiencilinder), is dat er geen opvolger is. Dit is de laatste van de serie, de laatste der mohikanen. Er staat een elektrische Audi R8 op de planning, maar die krijgt absoluut geen voorrang op de andere auto’s die Audi nog moet introduceren. Na een vlotte start met de e-tron SUV (tegenwoordig Q8 e-tron), is Audi bijzonder traag met elektrische auto’s.

De e-tron GT is natuurlijk een Porsche Taycan en de Q4 e-tron een Volkswagen ID.4. Waar BMW en Mercedes-Benz bijna een geheel elektrisch gamma hebben, is dat bij Audi nog een beetje gatenkäse. De kans lijkt ons klein dat de hoge heren bij Audi een sportwagen voorrang geven op alle andere EV’s die Audi nog moet lanceren. Vanaf 2026 zullen het overigens alleen maar EV’s zijn die er bij komen, dan wordt namelijk het laatste model met verbrandingsmotor gelanceerd.

Overigens is het niet zo dat Audi dit vaker gaat doen. Aan het einde van maart is het dan toch echt tijd voor de sportwagen om met pensioen te gaan. Echt waar. Erewoord.