Volkswagen-rijders het hardste geraakt door premiestijging

Heb jij een Volkswagen, dan is je premie mogelijk flink gestegen.

Klagen over de autoverzekering. Zijn we goed in. Soms terecht, soms niet. Bij het kopen van een nieuwe of gebruikte auto kan het maandelijkse premiebedrag tegenvallen. Je had van tevoren gedacht dat het toch wat tientjes goedkoper zou zijn. De verschillen per merk zijn soms enorm.

Gestegen premie autoverzekering

Uit onderzoek van Independer blijkt dat de premie voor autoverzekeringen in zijn geheel met maar liefst 10,7 procent is gestegen. De grootste stijging komt op het bordje van de Volkswagen-rijder. De gemiddelde premie steeg met meer dan 13 procent!

Ook Volvo en BMW-rijders hebben een stijging kunnen merken. Van alle populaire merken is het Peugeot die met een stijging van vijf procent het beste wegkomt.

De gemiddelde premiestijging kwam uit op 109 euro in een jaar. De premie voor een WA-autoverzekering steeg met 12,5 procent. De all risk-verzekering nam met 10,3 procent toe. Consumenten gingen gemiddeld 117 euro meer betalen.

We hadden het net al even over Volkswagen, Volvo en BMW. De volledige top 10 van populairste merken staat hieronder. Met de gestegen premies op jaarbasis en wat je per jaar gemiddeld meer kwijt bent.

Stijging voor de 10 populairste merken

Volkswagen +13,3% (+ €150,9 per jaar) Volvo +12,6% (+ €127,3 per jaar) BMW +12,2% (+ €168,2 per jaar) Toyota +9,6% (+ €74,6 per jaar) Ford +9,1% (+ 73,1 per jaar) Opel +7,7% (+ €67,- per jaar) Renault +7,7% (+ €59,1 per jaar) Fiat +7,6% (+ €61,4 per jaar) Citroën +7,0% (+ €53,2 per jaar) Peugeot +5,8% (+ €49,2 per jaar)

Uiteindelijk kun je het beste een ouder iemand zijn, met tientallen jaren schadevrije jaren en wonen in een gehucht met weinig criminaliteit. En dan het liefste in een goedkoop gebakje van een merk als Suzuki of Daihatsu. Dan zit je wel goed qua premie. Verzekeringen haten het als je deze geheime truc uithaalt! Grapje.