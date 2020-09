Nikola ondervindt de gevolgen van vernietigend rapport - Autoblog.nl

Of de beschuldigingen nu vals zijn of niet, Nikola zit momenteel met de gebakken peren.

Iedere nieuwkomer die de EV-arena heeft Tesla als grote voorbeeld, of ze het nu toegeven of niet. Het Amerikaanse Nikola doet dat misschien nog het meest onverbloemd, door hun merk ook naar een en dezelfde persoon – Nikola Tesla – te vernoemen. Het bedrijf verkeert momenteel in zwaar weer, nadat vorige week een vernietigend rapport van Hindenburg Research werd uitgebracht.

Fraudeurs

Het kwam er in grote lijnen op neer dat ze bij Nikola een stelletje fraudeurs zijn die de ene leugen op de andere stapelen. De beschuldigingen waren onder meer dat hun waterstofvrachtwagen nog helemaal niet kon rijden, terwijl in een video wel die schijn gewekt werd. Dit zou tekenend zijn voor het merk: veel praatjes, maar eigenlijk hebben ze alleen gebakken lucht te bieden. Helemaal onpartijdig is Hindenburg trouwens niet, want het is toevallig ook een short-seller die profiteert van kelderende beurswaardes.

Verweer

CEO Trevor Milton beloofde in eerste instantie snel met een verweer te komen, maar kwam daar later op terug. Gisteren is Nikola alsnog met een officiële reactie gekomen op het “onjuiste en misleidende” rapport. Niet alles wordt ontkracht. Nikola geeft bijvoorbeeld toe dat de vrachtwagen inderdaad niet op eigen kracht reed in de video. Maar: dat hadden ze ook nooit gezegd, ze hadden alleen gezegd dat de truck ‘in beweging’ was. Volgens de Amerikanen hebben ze later andere prototypes gebouwd die ook wel kunnen rijden. Dat wil dus zeggen: niet alleen heuvelafwaarts.

Beurs

Als Hindenburg Research als doel had de beurskoers omlaag te krijgen dan is dat in ieder geval gelukt. De reactie van Nikola heeft niet kunnen voorkomen dat het aandeel vandaag opnieuw daalde met 10%. De SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, gaat een onderzoek instellen naar de beschuldigingen aan het adres van Nikola.

General Motors

De publiek en de pers voor de gek houden is niet heel moeilijk, maar General Motors voor de gek houden is waarschijnlijk wat lastiger. Dat is wel wat er gebeurd moet zijn als Hindenburg Research het bij het rechte eind heeft. Vorige week werd namelijk bekend dat GM 2 miljard dollar gaat investeren in Nikola. Naar aanleiding van de ophef heeft het concern nog eens benadrukt dat ze dit niet hebben gedaan zonder eerst grondig onderzoek te verrichten.

Foto: de Nikola Badger, die voor eind 2022 op de planning staat