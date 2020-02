Nikola Badger is de volgende Cybertruck-nachtmerrie

Zo is er niks, en zo is er ineens een enorm strijdtoneel. Dat lijkt momenteel het decor te zijn voor elektrische pickup-trucks. Elon Musk wist de tongen los te maken met de Cybertruck, maar ook GM met hun herrezen Hummer en het veelbesproken Rivian willen binnen niet al te lange tijd een elektrische pickup op de markt hebben. Deze drie merken hebben nu concurrentie van een nieuwe strijder. Het Amerikaanse Nikola presenteert hun Badger.

Nikola Motor Company is al een paar jaar bezig met elektrisch rijden. Vooral op het gebied van vrachtwagens en ander groot materieel. De eerste keer dat ze met hun letterlijke (zelfs naamtechnische) aartsrivaal, Tesla, in één zin genoemd werden, kwam dat ook door hetzelfde idee vrij gelijk uit te voeren. Nu is het tijd voor de revanche.

Het probleem met een dusdanig groeiende markt is dat het altijd dezelfde kernpunten zijn. “Elektrische motoren leveren enorm veel koppel, dus heeft onze pickup enorm veel trekkracht”. En ja, ook de Badger kan een nette 455 pk met 1.330 Nm leveren (met een piekaantal pk van zo’n 906), maar dat maakt hem niet uniek. Een rijbereik van 600 mijlen (zo’n 1.000 km) is wél bijzonder. De Nikola Badger kiest dan ook voor een wat andere aanpak.

De aas van Nikola is dat hun pickup een hybride is. Maar dan een hybride van de toekomst. De Nikola Badger kan zowel aan de lader als aan de waterstofpomp. Dat klinkt slim: in de oneindige discussie waarin kamp elektrisch en kamp waterstof beide overtuigd zijn van hun brandstof, krijg je bij Nikola gewoon beide. Reden voor scepsis is het feit dat er veel gepraat wordt over prestaties. Maar hoe het precies werkt, daar wordt nog niet specifiek over gepraat.

De renders en interieurschetsen bewijzen dan ook dat de Nikola Badger er nog niet helemaal klaar voor is. Er is nog tijd: de rivalen van de elektrische pickup hebben ook nog even wat ontwikkeling nodig. Verdere technische details komen dus nog: als Nikola je overtuigd heeft kun je al wel binnenkort een krabbel zetten onder een pre-order.