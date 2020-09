Deze Defender heeft een overdosis gammastraling gekregen - Autoblog.nl

‘Als het bij de Hulk werkt, waarom dan niet bij een Land Rover Defender?’, dachten ze bij Lumma.

De oude Land Rover Defender leende zich uitstekend voor allerlei aanpassingen, maar dankzij zijn klassieke looks niet zozeer voor foute tuning. De nieuwe Land Rover Defender daarentegen leent zich daar wel voor. Niet alleen vanwege het moderne design, maar ook vanwege de nieuwe doelgroep die het model aantrekt.

Deze nieuwe doelgroep deinst niet terug voor wat aanpassingen om extra op te vallen in de P.C. Hooftstraat. Een van de tuners die eigenaren van Range Rovers de laatste jaren graag in deze behoefte voorzag is Lumma Design. Nu de Defender ook interessant is geworden voor dit publiek, kon Lumma de Defender natuurlijk niet ongemoeid laten.

Het resultaat is de Lumma CLR LD. In tegenstelling tot de andere getunede Defenders die we tot nu toe zagen, is de auto grondig onder handen genomen. De Defender heeft onder meer nieuwe bumpers, extra brede wielkasten, een nieuwe grille en een forse luchtinlaat op de motorkap gekregen. De auto is 40 mm gegroeid in de breedte.

Uiteraard maken een nieuw setje velgen ook onderdeel uit van de metamorfose. De maten lopen uiteen van 19 inch tot 23 inch. Als je toch nog enige waarde hecht aan terreincapaciteiten (of die indruk wilt wekken) kun je er ook off-roadbanden bij bestellen.

Voor aanpassingen aan het interieur van je Defender kun je ook bij Lumma terecht, maar we krijgen geen plaatjes hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien. Dat is misschien maar goed ook, want zodoende blijven ons plaatjes van interieurs met knalgroene accenten bespaart. Tot slot werkt de Duitse tuner ook nog aan een vermogensupgrade en een nieuw uitlaatsysteem. Die zijn ze nog aan het testen, dus details worden nog niet vermeld.

Lumma hoopt de ‘verfijning’ voor de Land Rover Defender is het voorjaar van 2021 te kunnen leveren. Als je volgende zomer dus naar Cannes of Marbella gaat en dit apparaat tegenkomt dan weet je waar je mee te maken hebt.