Dag handelaren, we kopen vanaf nu vooral auto’s van andere particulieren

Haalt de reputatie van de occasionverkoper hem eindelijk in?

“Mooi bakkie, hè? Van een oud vrouwtje geweest en altijd in de garage gestaan. Koffie?” We kennen het allemaal, de tenenkrommende interacties met de occasionverkopers die al bandenschoppend je probeert je te overtuigen dat hij echt het beste met je voor heeft en dat het absoluut geen schadeauto is waar je naar kijkt. Blijkbaar autokopend Nederland inmiddels wel beter en gaan we liever naar de particuliere verkoper voor onze volgende vierwieler.

Dat is een conclusie die je kunt trekken uit cijfers van de . In de meest recente analyse over de mobiliteitsbranche geeft de bank aan dat het aantal verkochte occasions tussen particulieren toeneemt, terwijl het aantal tussen bedrijf en consument juist daalt.

Groei occasionmarkt in z’n geheel niet te danken de professionele handelaar

De bank stelt zelfs dat deze verschuiving in zijn geheel verantwoordelijk is voor de stijging in het totaal aantal verkochte tweedehandsies. In totaal verkochten zo’n 770.000 particulieren hun occasion aan een andere particulier. Zakelijk naar particulier waren dat er nog iets meer: ruwweg 1.380.000.

In 2024 verkochten bedrijven ongeveer evenveel occasions aan particulieren, maar was het toen procentueel gezien meer. Ze namen destijds 69 procent van de markt voor zich, terwijl dat vorig jaar slechts 65 procent was.

Volgens ING komt de verschuiving vooral doordat enerzijds occasion betaalbaarder zijn geworden (voornamelijk omdat de lonen zijn gestegen, niet omdat de auto’s goedkoper zijn geworden) en omdat mensen elkaar makkelijker kunnen vinden via de online-verkoopkanalen. Waarom dat nu pas gebeurt vragen ook wij ons af, want kanalen als Marktplaats bestaan ook al meer dan 25 jaar.