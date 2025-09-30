Porsche plaatst GROOTSTE SCHERM OOIT in nieuw interieur

Ook Porsche heeft last van schermeritus.
Waar vroeger fysieke knoppen en een paar duidelijke meters de norm waren, lijkt elk nieuw model te leunen op digitale schermen. Porsche zet die trend kracht bij met het nieuwe interieur van de Cayenne Electric – en dat mag je gerust een schermenparadijs noemen.
Let op: Porsche heeft het enkel en alleen over de Cayenne Electric: de SUV die nog maar kortgeleden is uitgesteld. Of jouw volgende Porsche ook zo’n interieur krijgt is nog maar de vraag. Centraal staat in ieder geval het nieuwe Flow Display, volgens Porsche het grootste display ooit in een van zijn modellen.
Het bestaat uit een gebogen OLED-instrumentenpaneel van 14,25 inch, een optioneel 14,9 inch passagiersscherm én nog meer digitale oppervlakken. In totaal komt de “effectieve schermgrootte” dankzij het head-up display uit op 87 inch. Da’s groter dan de televisie in mijn huiskamer.
Waarom zo’n groot scherm?
Volgens Ivo van Hulten, Director Driver Experience bij Style Porsche, was het doel “om een nog meeslependere en intensere verbinding tussen bestuurder en sportwagen te creëren”. Of die verbinding beter wordt door nóg meer pixels in plaats van knoppen, daar mag je als bestuurder zelf over oordelen. En sinds wanneer is de Cayenne een sportwagen?
Gelukkig valt er meer te melden over het nieuwe interieur van Porsche dan alleen maar het display. De Cayenne Electric krijgt een elektrisch verstelbare achterbank die van comfortabele relaxstand tot cargo-stand kan schuiven. Ook is er oppervlakteverwarming, waarbij niet alleen de zitting, maar ook armleuningen en deurpanelen aangenaam warm worden.
Daarnaast breidt Porsche de keuze in kleuren en materialen flink uit. Er zijn straks dertien interieurcombinaties, vier interieurpakketten en vijf accentpakketten. Naast klassiek leer zijn er nieuwe tinten als Magnesiumgrijs, Lavendel en Saliegrijs, plus een ledervrije Race-Tex-optie met Pepita-print.
Het schuifdak in de elektrische Cayenne is het grootste ooit in een Porsche en heeft variabele lichtregeling: van volledig doorzichtig (“Clear”) tot vrijwel mat, met tussenstanden “Semi” en “Bold” met respectievelijk 40 en 60 procent ondoorzichtigheid.
Volgens Markus Auerbach, Director Interior Design bij Style Porsche, is het nieuwe interieur “een harmonieus totaalpakket dat innovatief en tot in het kleinste detail doordacht is”. Oftewel, marketingblabla.
Feit blijft dat Porsche, ooit geliefd om zijn functionele eenvoud, nu stevig inzet op digitale beleving. Of liefhebbers daar blij van worden, zal afhangen van hun tolerantie voor menu’s en aanraakbediening in plaats van klassieke schakelaars. Ik heb al zo’n vermoeden wat Porsche-klanten hiervan vinden. Gaat u hieronder vooral los!
Reacties
erreen zegt
Kunt u mij uitleggen hoe u aan In totaal 87 inch “effectieve schermgrootte” komt?.
rwdftw zegt
Met zo’n scherm hoef je niet eens meer op je telefoon te loeren. Het wordt tijd dat auto’s volledig zelfrijdend worden zodat je alleen je bestemming nog hoeft in te voeren en lekker kan zetten scrollen.
Motomoto zegt
Het wordt tijd dat schermen uit de auto geweerd gaan worden en je niet zo afgeleid bent tijdens het rijden.
mashell zegt
Als je door een scherm met relatief statische informatie informatie wordt afgeleid moet je helemaal niet autorijden. Dan kun je met dynamische informatie die je door de voorruit kunt kunt zien ook niet omgaan. Of je bent totaal scherm verslaafd wat je ook ongeschikt maakt.
erwingrunn zegt
Als het statische informatie is, dan hoeft het wat mij betreft ook niet allemaal op een scherm te staan.
Oftewel dan heb je zo’n giga scherm ook niet nodig.
GJZ zegt
Wat is er mis met een mooie klokkenwinkel voor je neus en een klein scherm in het midden console?
mashell zegt
Wat daar mis mee is? Dat is ongeschikt voor complexe interfaces zoals streaming media of voor gedetailleerd kaart materiaal en augmented reality maar het is bovenal niet wat klanten willen.
iphonistvongates zegt
Zijn ze de 2D Head-Up display vergeten met interactive Eye Tracking, geprojecteerd op 77% van de voorruit? Ik ben benieuwd wat het kost om eventuele schade aan de schermen te laten repareren/vervangen.
Johanneke zegt
Hoe kunnen we een nog meeslependere en intensere verbinding tussen bestuurder en sportwagen creëren?
Ik weet het, flikker 100 meter scherm in je loeizware, hoge elektrische crossover!!
bietje zegt
Het ziet er prachtig uit hoor.
Alleen niet voor in een auto.
Maar goed, ik draag een analoog horloge ipv een smartwatch… 🤷🏻♂️