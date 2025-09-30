Porsche plaatst GROOTSTE SCHERM OOIT in nieuw interieur

Ook Porsche heeft last van schermeritus.

Waar vroeger fysieke knoppen en een paar duidelijke meters de norm waren, lijkt elk nieuw model te leunen op digitale schermen. Porsche zet die trend kracht bij met het nieuwe interieur van de Cayenne Electric – en dat mag je gerust een schermenparadijs noemen.

Let op: Porsche heeft het enkel en alleen over de Cayenne Electric: de SUV die nog maar kortgeleden is uitgesteld. Of jouw volgende Porsche ook zo’n interieur krijgt is nog maar de vraag. Centraal staat in ieder geval het nieuwe Flow Display, volgens Porsche het grootste display ooit in een van zijn modellen.

Het bestaat uit een gebogen OLED-instrumentenpaneel van 14,25 inch, een optioneel 14,9 inch passagiersscherm én nog meer digitale oppervlakken. In totaal komt de “effectieve schermgrootte” dankzij het head-up display uit op 87 inch. Da’s groter dan de televisie in mijn huiskamer.

Waarom zo’n groot scherm?

Volgens Ivo van Hulten, Director Driver Experience bij Style Porsche, was het doel “om een nog meeslependere en intensere verbinding tussen bestuurder en sportwagen te creëren”. Of die verbinding beter wordt door nóg meer pixels in plaats van knoppen, daar mag je als bestuurder zelf over oordelen. En sinds wanneer is de Cayenne een sportwagen?

Gelukkig valt er meer te melden over het nieuwe interieur van Porsche dan alleen maar het display. De Cayenne Electric krijgt een elektrisch verstelbare achterbank die van comfortabele relaxstand tot cargo-stand kan schuiven. Ook is er oppervlakteverwarming, waarbij niet alleen de zitting, maar ook armleuningen en deurpanelen aangenaam warm worden.

Daarnaast breidt Porsche de keuze in kleuren en materialen flink uit. Er zijn straks dertien interieurcombinaties, vier interieurpakketten en vijf accentpakketten. Naast klassiek leer zijn er nieuwe tinten als Magnesiumgrijs, Lavendel en Saliegrijs, plus een ledervrije Race-Tex-optie met Pepita-print.

Het schuifdak in de elektrische Cayenne is het grootste ooit in een Porsche en heeft variabele lichtregeling: van volledig doorzichtig (“Clear”) tot vrijwel mat, met tussenstanden “Semi” en “Bold” met respectievelijk 40 en 60 procent ondoorzichtigheid.

Volgens Markus Auerbach, Director Interior Design bij Style Porsche, is het nieuwe interieur “een harmonieus totaalpakket dat innovatief en tot in het kleinste detail doordacht is”. Oftewel, marketingblabla.

Feit blijft dat Porsche, ooit geliefd om zijn functionele eenvoud, nu stevig inzet op digitale beleving. Of liefhebbers daar blij van worden, zal afhangen van hun tolerantie voor menu’s en aanraakbediening in plaats van klassieke schakelaars. Ik heb al zo’n vermoeden wat Porsche-klanten hiervan vinden. Gaat u hieronder vooral los!