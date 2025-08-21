Video: de illegale Formule-auto op de snelweg is terug!

Nee, dit is geen ChatGPT.

Er zijn een aantal YouTube-video’s die op het platform ongekende populariteit heeft verzameld. Iedereen van een bepaalde leeftijd weet waar ik het over heb als ik schrijf ”Charlie bit me, and that really hurt!”. Op zo’n zelfde manier ging een paar jaar geleden deze Formule-auto in Tsjechië compleet viraal. Goed nieuws: de nep-F1-auto is terug!

De eerste beelden herinner je je waarschijnlijk nog wel. De omgebouwde GP2-auto kriskrasde door het verkeer. Een paar jaar later kwamen er nieuwe beelden van de open-wheel-raceauto op de snelweg. Wederom wordt het trucje overgedaan, maar nu door wat copy cats.

Andere afzender, andere auto

De beelden zijn gedeeld door het kanaal TrackZone. Net als bij vorige F1-op-de-snelweg-video’s is er leuk gezelschap. Deze keer een AMG GT Black Series, Corvette en een Murciélago. Je zou maar (zoals in de video hieronder) aan het lessen zijn voor je vrachtwagenrijbewijs en er verschijnt in eens een Formule-auto in je buitenspiegel. Blijf dan nog maar eens lekker kalm.

Echter, gaat het dit keer niet om een omgebouwde GP2-auto, maar om een Formule-prototype van Dallara met een 2,4-liter V8-motor van Ferrari. Het blok zou uit de F1 stammen, heeft 800 pk en gaat tot 19.000 tpm. Da’s wel even anders dan de huidige hybride V6’jes. Volgens de YouTubers zou Räikkönen nog in deze auto hebben getest.

Nog een verandering ten opzichte van de vorige virale video’s: de beelden zijn wat fijner te behappen en er zijn meerdere camerastandpunten gekozen. We kunnen meekijken via een T-cam boven het hoofd van de bestuurder, maar ook vanuit de Corvette en AMG. De daadwerkelijke topsnelheid die de auto’s halen, is moeilijk af te lezen, maar laten we zeggen dat de nieuwe maximumsnelheid in Tsjechië uitgedaagd wordt.