Lezersvraag: de beste tip die je een beginnende bestuurder kunt geven?

Ervaring is koning. Kilometers maken dus! Maar wat is de beste tip of tips die je een beginnende bestuurder kunt geven?

We zijn allemaal een keer begonnen. En misschien kijk je wel een beetje lacherig terug op je eerste jaren met een roze pasje in vergelijking met nu. Dikke kans dat je destijds een inschatting maakte op een verkeerssituatie die je nu heel anders zou aanpakken. Juist in die eerste jaren kan het helpen om goede tips te krijgen.

Tips voor de beginnende bestuurder

De rijinstructeur heeft je de basisprincipes geleerd. Al het overige komt met een gezonde dosis ervaring. En ervaring of een situatie goed inschatten is niet voor iedereen zo makkelijk. Als dat wel zo was zouden er geen verkeersergernissen op dat vlak zijn. Denk aan iemand die maar links blijft rijden, of iemand die op het laatste moment invoegt waardoor anderen weer op de rem trappen.

Dikke kans dat iemand met een rijbewijs vers achter de oren op zoek is naar tips. Stel dat deze persoon op deze lezersvraag zou uitkomen. Laten we hem of haar een handje op weg helpen met een hele reeks tips. Kortom, wat is de beste tip of tips die je een beginnende bestuurder kunt geven? Want misschien heb je er wel meerdere. Laat het weten in de comments!