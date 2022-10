Nissan GT-R is toch weer terug van weggeweest!

De Nissan GT-R leeft alsnog voort in zijn reguliere versie, met een paar belangrijke asteriskjes erbij.

Eigenlijk hadden we al lang verwacht dat het doek zou vallen voor de Nissan GT-R. De 911 Turbo-pestende supercar van Nissan heeft qua performance de tand des tijds goed doorstaan, maar weet op andere gebieden niet altijd even goed te verhullen dat hij al vijftien jaar oud is. Nissan zei dan ook toen ze de T-Spec aankondigden dat je die eigenlijk moet beschouwen als de uitzwaaiversie. De liefhebber van lekker ruige sportwagens grijpt dan al vrij snel naar zijn doos Kleenex.

Nissan GT-R leeft nog!

En dan is het hoge woord daar: de T-Spec leeft door in de VS en Japan en in Europa is Nissan al volledig klaar met de GT-R. Je verwacht dan eigenlijk dat Nissan die T-Specs nog een jaartje slijt in Japan en de VS en het dan voor gezien houdt. Dat blijkt nu niet waar. Het uit productie halen van de GT-R gold alleen in Europa aangezien wij te streng zijn met onze milieumaatregelen. In de VS introduceert Nissan de GT-R in zijn ‘MY2023’ versie. Amerikanen wisselen van jaar halverwege het kalenderjaar en dus is de ‘2023 Nissan GT-R’ nu te bestellen.

Premium en Nismo

Wel wordt het gamma ietsje simpeler gemaakt voor de nieuwe oude Nissan GT-R. Waar je eerder nog kon kiezen voor de Track Edition en verschillende edities van de Nismo is het nu teruggezet naar twee versies: Premium en Nismo. De Premium is de ‘originele’ versie met 570 pk. De Nismo is de heftige circuitversie van de GT-R, daarin levert de VR38DETT V6 een heuse 600 pk en geniet je van koolstofvezel onderdelen, een grote achterspoiler en allerlei technologie uit de Nissan GT-R GT3.

Prijzen

Woon je in de VS en heb je er nog steeds oren naar om een gloednieuwe Nissan GT-R te bestellen? Dan gaat je dat op zijn minst 113.540 dollar kosten (114.175). Wil je de Nismo dan gaat dat je 210.740 dollar (211.919 euro) kosten. Om dat even in Nederlandse context te zetten: onze GT-R kostte 182.000 euro in 2016 en de Nismo een aardig duizelingwekkende 302.800 euro. Maar goed, dat is dus verleden tijd. Enkel in de VS en Japan is er nog lol te beleven met de Nissan GT-R.

