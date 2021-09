Nissan GT-R T-Spec is de laatste der mohikanen

Met de Nissan GT-R T-Spec zwaaien de Japanners vaarwel. Waarschijnlijk.

Het is een fenomeen dat we wel vaker zien, tegenwoordig. Als we kijken naar de versies van een bepaald model, zijn het bijna altijd de speciale afscheidsmodellen die het meeste opbrengen bij online veilingen.

Er is echter wel een hiaat, bijna niemand koopt daadwerkelijk die afscheidsmodellen. Simpelweg omdat je dan geld voor een nieuwe auto uit gaat geven aan een oude auto.

Nissan GT-R T-Spec

Dat is met de Nissan GT-R T-Spec waarschijnlijk ook het geval. Dit is namelijk de aller- allerlaatste update die de R35 gaat krijgen. Althans, daar gaan we maar van uit. Net zoals jaren ’80 rockers niet konden stoppen met gitaarsolo’s, kunnen Japanse fabrikanten nooit stoppen met speciale edities uitbrengen van bijzondere sportwagens.

En bijzonder, dat is de Nissan GT-R T-Spec! Toen de auto 14 jaar geleden (!) op de markt kwam, was het een sensatie. De R35 maakte niet alleen gehakt van alles in zijn klasse, maar kon ook met gemak auto’s van een klasse hoger aan.

Kleuren

De Nissan GT-R T-Spec is leverbaar in slechts twee kleuren, maar wel twee heel bijzondere. Midnight Purple of Millenium Jade. Midnight Purple was een speciale kleur op de R33 en R34 Skylines. Millenium Jade was een speciale kleur voor de Nür-uitvoeringen van de GT-R V-Spec II en M-Spec uit 2002. Verder uiterlijke wijzigingen zijn de bredere schermen aan de voorzijde en de koolstofvezel achterspoiler.

Keramische remmen

De velgen zijn gesmeed en komen bij Rays vandaan. Standaard zijn er keramische remschijven aanwezig op de Nissan GT-R T-Spec. Om deze goed te koelen krijg je ook de brake-ducts van de Nismo GT-R. De NACA-ducts in de motorkap zijn nu zwart. Daarnaast zijn de spiegels in kleur meegespoten. Oh, uiteraard vind je heel erg veel T-Spec badges op de auto.

Nissan GT-R T-Spec interieur

Misschien wel het meest indrukwekkend aan dit speciale model, is het interieur. De basis van de Nissan GT-R T-Spec is de Premium. Deze heeft al een fraaier interieur (al helemaal sinds de facelift in 2016). Het interieur is voorzien van groen leder en zwart alcantara. Niet alleen de stoelen en deurpanelen, maar ook het dashboard en hemelbekleding. Het geeft de auto een sportief-luxe ambiance die ‘m wellicht te lang parten heeft gespeeld. De zwart-rood combinatie is overigens ook nog leverbar.

Of de auto ook naar Nederland komt, valt nog te bezien. In dit prijssegment gaat men liever shoppen voor iets waar Porsche op geschreven staat. Of voor iets dat uit Italië komt. De motor, de VR38DETT, blijft ongewijzigd met 575 pk.

Dit zou kunnen betekenen dat de auto ook naar Europa kan komen, daar de auto niet opnieuw gehomologeerd hoeft te worden (wat wel het geval is als de motor aangepakt wordt). In de VS wordt de auto wél leverbaar, dus je kunt dan altijd nog zo’n Nissan GT-R T-Spec importeren om je collectie compleet te maken.