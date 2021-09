Dit is de nieuwste Renault 5 van Marktplaats

En met nieuwste bedoelen we niet dat hij als laatste is geproduceerd. Nee, de nieuwste Renault 5 van marktplaats heeft in dit geval het minste kilometers gereden.

Over de Renault 5 is de laatste tijd weer flink wat te doen geweest. En dat kwam dan niet vanwege een enorme opleving in de verkoop van de oude, nee, Renault heeft een nieuwe 5 aangekondigd.

Qua uiterlijk lijkt deze concept behoorlijk op de oude, alleen heeft deze er qua aandrijving weinig mee te maken. In plaats van een op verbrandingsmotor rijdt deze op batterijen. Helemaal 2021, natuurlijk.

En aangezien het een concept is, moeten we nog maar zien hoeveel van het oude karakter overblijft als hij daadwerkelijk in productie gaat. Ik zeg Honda e?

Deze Renault 5 heeft heel weinig kilometers

Vandaag hebben we het wel over een oude Renault 5. Een zogeheten Supercinq, want van de tweede generatie. En van die tweede generatie is deze 5 er een van na de facelift.

Dat kun je onder meer zien aan het ‘wybertje’ van Renault dat niet in het midden van de grille zit, maar heel jaren-90-modieus asymmetrisch iets meer aan de linkerkant. Het is geen GT Turbo of cabriolet, sterker, het is een heel gewone 1.1.

Alhoewel, gewoon, het is een actiemodel, een ‘five’. Dat betekende onder meer vrolijke bekleding op de stoeltjes. Pik je allemaal mee als je de nieuwste Renault 5 van Marktplaats besluit te kopen.

Vertel nou eens hoe weinig kilometers?

Kom ik zo op, nog heel even geduld. Eerst nog even zeggen dat deze Renault 5 uit 1990 komt en in België is geleverd aan zijn eerste eigenaar. Die heeft hem tot nu altijd gehad.

Maar heel veel heeft hij (M/V/X) er niet in gereden. In de 31 jaar dat deze auto op aarde is, zijn er slechts 11.549 kilometers op de teller gezet. Da’s dus -afgerond naar boven- 373 kilometer per jaar…

Of het goed is voor de mechaniek is een tweede, voor het in- en exterieur geldt dat zeer zeker. Hij is namelijk gloedjenieuw, zoals je hieronder kunt zien!

Hij is niet eens zo heel duur

De nieuwste Renault 5 van Marktplaats is zoals gezegd 31 jaar geleden nieuw geleverd in België. Daar is hij ook op kenteken gezet, dus als een van onze Belgische lezers hem wil kopen, is dat geen probleem.

Voor de Nederlandse lezers geldt eigenlijk hetzelfde. De verkopende partij zet er gratis en voor niets een Nederlands kenteken op. Helaas is dat niet ‘period correct’, maar je moet iets te klagen overhouden, nietwaar? Dat doen we niet over de prijs, die valt alleszins mee. Voor deze Renault 5 wordt namelijk 8.940 euro gevraagd.

Benieuwd geworden? Lees dan alles over de nieuwste Renault 5 van Marktplaats in de advertentie.

En we zeggen het gewoon: KOOP DAN!!!