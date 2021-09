Vernieuwde Mazda CX-5 is lekker aangenaam dik

De vernieuwde Mazda CX-5 smoelt heel erg goed.

De tijd vliegt voorbij. Gevoelsmatig is het nog niet eens zó lang geleden dat Mazda de gloednieuwe Mazda CX-5 werd onthuld aan de wereld.

De tweede generatie van de bestseller is een van de fraaiere auto’s in zijn klasse. Dus toen we hoorden van een vernieuwde Mazda CX-5 vroegen we ons twee dingen af. Nu al? En is het nog steeds een dikke auto?

Vernieuwde Mazda CX-5

De eerste vraag kunnen we vrij eenvoudig beantwoorden: nee, het is eigenlijk nu pas. Het huidige model staat namelijk in de dealers vanaf het begin van 2017. De onthulling vond zelfs plaats in 2016! Na vijf jaar is het dus de hoogste tijd voor een facelift. De tweede vraag is ook gemakkelijk te beantwoorden, de vernieuwde Mazda CX-5 toont nog altijd lekker dik.

Sterker nog, zelfs iets dikker dan voorheen. De Mazda CX-5 had (en heeft) niet te veel lijntjes, spoilertjes, grilles en allerlei andere ongein die BMW’s lelijk maken. Het is nog altijd een strak en dik ogend geheel met een zeer herkenbare snuit met de grote kenmerkende (nieuwe) grille. Ook de koplampen en achterlichten zijn opgefriste. Tevens is er een nieuwe kleur: Zircon Sand.

Nieuwe uitvoeringen

Naast de uiterlijke wijzigingen van zijn er ook drie nieuwe uitvoeringen: Newground, Sportive en Signature. Newground is de ‘stoere’ versie, Sportive de sportieve (duh) en Signature juist wat luxer. Op die laatste heb je nappa-leder en Japans Sen-hout. Hoe gaaf is dat?

Daarnaast heb je nu ook Mi-Drive op de vernieuwde Mazda CX-5, dat is een draaiknop voor het infotainmentsysteem. Inderdaad, i-Drive maar dan net ietsje anders. Iets dat je niet vaak ziet met een facelift: de bagageruimte nam toe en flink ook. Er is nu 550 liter beschikbaar, 73 liter meer dan voorheen. Je kunt minimaal 1.800 kg trekken. Welke motoren er leverbaar zijn, verklapt Mazda nog niet. Maar verwacht een lading SkyActiv-motoren.

De vernieuwde Mazda CX-5 staat aan het einde van 2021 in de Nederlandse showrooms. De vanafprijs is 35.990 euro. De rest van de prijzen en beschikbare motoren worden volgens Mazda op een later moment bekendgemaakt.