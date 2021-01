Nissan Juke Enigma is ideaal monnikenvervoer - Autoblog.nl

Voor fans van monniken, Duitse house en Alexa is hier de Nissan Juke Enigma.

Bij het horen van de naam ‘Nissan Juke Enigma’ moest ondergetekende direct denken aan betrouwbare techniek, rijke standaarduitrusting en compromisloze rijeigenschappen. Oh, nee, wacht. Daar komen we zo op. Nee, bij het hore bij de naam Enigma moesten we meteen denken aan de strapatsen van Michael Cretu, zijn echtgenote en zijn band.

Enigma

De enigmatische Duitser is verantwoordelijk voor de esoterische en licht erotische monnikenhouse van de vroege jaren ’90. Waarschijnlijk heb je het al uit je hoofd gezet, maar als je naar deze clip luistert herinner je weer dat Generation X soms ook héél spannende muziek wilden luisteren. Anyway, ongetwijfeld dat er panfluit-fan op het hoofdkantoor van Nissan werkt en de naam erdoor heen heeft kunnen drukken voor de Nissan Juke Enigma.

Nissan Juke Enigma

De tweede generatie Juke is natuurlijk een onvervalst ‘speciaaltje’. Sterker nog, het is de eerste Special Edition van 2021! Je kunt de auto eenvoudig herkennen aan het bijzondere dak, dat in een soort carbon-achtige structuur is uitgevoerd. Op de C-stijlen staan ‘Enigma’-badges, zodat je aan heel Woerden kunt laten zien dat je muzieksmaak ontwikkeld is.











Akari

Het hoogtepuntje van de Enigma (de Nissan, niet de band) zijn de wielen. De 19 inch grote lichtmetalen velgen in ‘Akari’-design zijn afgewerkt met het zelfde patroontje als het dak. Het patroontje komt ook terug in de kappen voor de buitenspiegels van deze kekke Juke. In het interieur heb je vooral een veel spulletjes standaard, waaronder Alexa-spraakbediening. Daarmee kun je direct met de hersenpan van Jeff Bezos communiceren. Of op zoek naar de dichtstbijzijnde vintage kledingwinkel of vegetarische slager.











Beschikbaarheid Nissan Juke Enigma

Prijzen en verdere specificaties van de Nissan Juke Enigma zijn nog niet bekend gemaakt. Het is typisch zo’n auto die je aan de buren aanraadt: hoge instap, het blijft lang heel en voldoende uitrusting. Hadden ze toch beter het standaard persbericht de deur uit kunnen doen.