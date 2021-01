Ruf RT12S is de duurste Porsche 997 van de EU - Autoblog.nl

En dan maak je niet eens de blits, want met de Ruf RT12S val je absoluut niet op.

Je hebt tuners en tuners in de wereld. In veel gevallen is het doel om een auto mooier, fijner, sneller, stoerder of gaver te maken. In het geval van Ruf geldt maar één ding: het moet minimaal op het niveau zijn van Porsche zelf. Het liefst nog daarboven.

Alois Ruf staat erom bekend een perfectionist te zijn. Daarbij is maximaal vermogen en topsnelheid niet het doel op zich, maar een resultante van al het werk. Als Ruf erachter komt dat de marge van een onderdeel van iets triviaals als de draagarmen na modificatie te weinig veiligheidsmarge heeft, dan ontwikkelen ze compleet nieuwe draagarmen.

Ruf RT12S

Dat heeft zo zijn prijskaartje. Rufs zijn nooit goedkoop. Er zijn twee soorten Rufs: door Ruf getunede Porsches en échte Rufs. Een door Ruf getunede Posche heeft enkele Ruf-onderdelen, een echte Ruf is compleet onder handen genomen. Dat is precies het geval met deze RT12S.

Géén getunede 911 Turbo!

Je zou kunnen aannemen dat de Ruf RT12S een 997 Turbo is, maar niets is minder waar. De Ruf RT12 was er immers vóórdat de Turbo het levenslicht zag. Het is in basis een 911 Carrera, die helemaal opnieuw is opgebouwd. Omdat het bijzonder weinig met een Porsche te maken heeft, heeft deze auto ook zijn eigen chassisnummer. Geen porsche VIN, maar eentje van Ruf. Ruf is namelijk ook autofabrikant.

Motor

De motor is een eigen ontwikkeling van Ruf. De basis is het Mezger-blok van de 996 Turbo. In plaats van simpelweg grotere turbo’s monteren, heeft de Ruf RT12S meer cilinderinhoud: 3.746 cc. Als de cilinderinhoud vergroot wordt, wordt dat meestal bereikt de slag te vergroten, dat is is het eenvoudigdst. Maar een langeslagmotor wil je niet in een sportwagen.

Dus heeft Porsche de slag ingekort en de boring vergroot. Enorm ingrijpend en prijzig, maar het levert wel de beste resultaten op. Het resultaat is 685 pk en 880 Nm. In dit geval heeft de auto vierwielaandrijving, de RT12S kon namelijk ook met enkel achterwielaandrijving worden geleverd. De prestaties zijn bijzonder indrukwekkend. Van 0-100 km/u sprinten neemt slechts 2,8 seconden in beslag. De topsnelheid is 360 km/u. 360! Op de Autobahn kun je dus gewoon de nieuwste 911 Turbo S zoek rijden.

Prijs Ruf RT12S

Heel erg leuk zo’n super-exotische Porsche 911 Turbo die er minder speciaal uitziet als een Porsche 911 Turbo. Maar wat betaal je er nu eigenlijk voor? Rufs staan bijna zelden te koop. In dit geval kwam een verzamelaar er kennelijk achter dat hij er eentje had staan en er bijna nooit mee reed. Er staan namelijk slechts 669 kilometer op de klok. Dat heeft zijn uitwerking op de prijs, want die is met 489.000 euro niet mals.

Interesse, de Ruf RT12S advertentie kun je hier bekijken!