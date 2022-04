Nissan Juke-R met GT-R motor was géén 1 april grap

Sommige auto’s klinken als een slechte grap. De Nissan Juke-R met de motor van een Nissan GT-R voorin klonk als zo’n grap, maar was echt. Een succesvolle productieauto was het niet, ondanks alle pogingen om dat wel te zijn.

Morgen is het weer 1 april, dé dag van het jaar dat alles bestaat uit grappen en grollen. Grote bedrijven doen vaak ook moeite om even een geintje uit te halen. Soms leuk, soms slecht, soms een beetje van beide. Ons overzicht van 1 april vorig jaar bewijst voldoende.

Géén grap

Toch is het een willekeurige dag in 2011 dat we kennis mochten maken met iets dat alleen maar een grap kon zijn. Namelijk de Nissan Juke-R. Een sportieve Nissan Juke, dat is al bizar. De Juke (YF15) werd gepresenteerd in 2010 als het kleine crossover-broertje van de Qashqai, om in het B-segment te doen wat de Qashqai deed een segment hoger. Op zich een goed idee, ware het niet dat men niet direct te spreken was over het… eigenzinnige uiterlijk van de Juke.

Nissan Juke-R

Die auto was dus de ideale basis voor een vingeroefening van Nissan. Het idee is simpel: wat gebeurt er als je de Nissan Juke, het lelijke eendje, kruist met de toen nog niet vijftien jaar oude Nissan GT-R? Specifieker: past diens 3.8 liter grote VR38DETT V6 met twee turbo’s (en de rest van de benodigde componenten om het niet gevaarlijk te maken) in de Juke?

Daar wilde Nissan UK en Nissan Europe achter komen in 2011. Eigenlijk grotendeels als ‘yolo’ project. Het zou als productieauto een nieuw segment kunnen starten: dat van de B-segment super-crossover. De schetsen die Nissan initieel deelde van de Juke-R leken bizar, maar je zou maar net een gewilde niche invullen. Dan ben je er toch vroeg bij als Nissan zijnde.

De schetsen werden concreet met de bouw van de eerste Nissan Juke-R in 2011. Toen als concept car die bij een presentatie van een andere Nissan werd getoond. Na de cartooneske schetsen was het resultaat ook een aardig cartooneske auto. De Nissan Juke-R moest immers flink verbreed, verlaagd en verder aangepast worden om alles te huisvesten. Dat lukte aardig. Het concept was ‘functioneel’, maar leek meer op een soort verlate 1 april grap. Dit zou niks worden, toch?

Productie!

Dus wel: Nissan kondigde halverwege 2012 aan dat de Juke-R in productie zou gaan! De Juke was controversieel, maar het idee van een blubberdikke motor in een crossover vond men dan wel weer een dappere beslissing van Nissan. Tegen die tijd waren er twee volledig functionele prototypes met de VR38DETT aan boord, eentje met het stuur rechts en eentje met het stuur links. De introductie van de te produceren Nissan Juke-R kwam mooi samen met de geüpdatete GT-R. De motor leverde daarom om en nabij de 550 pk in de anabolen-Juke.

Door de interesse voor de Juke-R zou Nissan 20 exemplaren bouwen. Het gaat dan dus om een Juke met GT-R motor en allerlei GT-R componenten in het onderstel, de ophanging en natuurlijk de vierwielaandrijving. 550 pk was goed voor een aardig bizarre sprinttijd van 3,7 seconden naar 100 km/u. Dat was des tijds goed genoeg om de meeste sportauto’s en sommige supercars bij te houden. Het hoge gewicht (1.806 kg) en de niet-voor-snelheid bedoelde vorm zorgde er wel voor dat de auto ‘slechts’ 257 km/u haalde. Nissan probeerde de auto te optimaliseren en dus niet gevaarlijk te maken, maar of lekker hoeken met een hoge auto zo slim was?

Toch geen productie

Goed, het kan zijn dat je nu voor het eerst hoort over de Nissan Juke-R, terwijl er dus 20 exemplaren zijn. Hoe kan dat? Omdat Nissan Japan eigenlijk niet zo’n fan was van de Juke-R, gebouwd dus door de Engelse en Europese takken van Nissan. Nissan Japan wilde in eerste instantie niet dat de ‘minderwaardige’ Juke zou pronken met de aandrijflijn uit de Nissan GT-R, toch wel de halo car van het merk.

Vandaar dat er in totaal vijf exemplaren zijn gebouwd van de Nissan Juke-R. Daar is overigens dusdanig weinig over bekend, dat bronnen beweren dat de twee prototypes de enige auto’s zijn die het daglicht hebben gezien. Die andere bestaan wel, maar staan ergens stof te happen of zijn in het geheim verkocht aan verzamelaars.

Nissan Juke-R 2.0

Einde verhaal? Nee. Of Nissan Japan eindelijk overstag ging is niet bekend, maar in 2015 liet Nissan wederom een Juke-R zien. Nu genaamd Juke-R 2.0 en met wat geüpdatete stylingdetails. Gefacelifte kop- en achterlampen en de voorbumper ging van ‘reguliere Juke met extra dikheid’ naar een passende GT-R Nismo-achtige bumper. Niet helemaal toevallig, want de Juke-R 2.0 viel mooi samen met de introductie van de extra heftige Nissan GT-R Nismo. Diens aangepaste motor en aandrijflijn werd dan ook gebruikt. Dat betekent anno 2015 dat er 600 pk in de Juke-R zat. Nissan wilde vanaf 2015 nog 17 extra Juke-R’s bouwen zodat het totaalaantal uitkwam op 23 stuks. 23 is ‘het nummer’ van Nissan: twee en drie vertaald naar het Japans betekenen respectievelijk Ni en San.

Mooie symboliek, maar toen werd het stil. Na een luid debuut op het Goodwood Festival of Speed is er maar weinig bekend geworden over deze ‘versie 2.0’ van de Nissan Juke-R. Mede dankzij het feit dat je compleet bezeten moest zijn om 500.000 dollar te betalen voor een Juke. Dat alles maakt het misschien wel de beste 1 april grap ooit die niet bedoeld was als 1 april grap. Wel met een bewonderingswaardige uitvoering. Ook al is het niet bepaald een populaire productieauto gebleken.

Mocht je met iets minder genoegen nemen, er kwam wel een Nissan Juke Nismo (met een heuse RS-topversie). Een soort Juke hot hatch met een 1.6 viercilinder voorin. Deze DIG-T 218 leverde in de Nismo RS inderdaad 218 pk en sprintte naar 100 in 7 seconden. Deze Juke was mildheet vergeleken met de Juke-R, maar is dan ook niet een half-miljoen kostend stukje hyper engineering. Van de nieuwe Juke zijn helaas nog geen sportievelingen en de kans lijkt klein dat die er nog komen.

