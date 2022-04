Toyota GR Corolla met 300 pk is eindelijk officieel

We wisten dat de Toyota GR Corolla eraan kwam. Nu is ‘ie er! Yes!

Er is hoop in bange dagen. Veel merken zijn inmiddels gestopt met hun performance-divisies. Er zijn geen vette uitvoeringen van eenvoudige middenklassers van Renault Sport, Opel Performance Center en MPS/Mazdaspeed. Ook Ralliart en Nismo zijn inmiddels verdund tot stickerpakketjes. Er komt geen Ford Focus RS meer en Suzuki Sport producten kun je al een tijdje niet meer hier kopen.

Maar er is goed nieuws, want Toyota’s Gazoo Racing-afdeling is een bezig met een inhaalslag. Toyota was traditioneel het merk met erg weinig sportieve modellen, maar is dat recht aan het zetten. Dit is namelijk de Toyota GR Corolla! De auto is na de GR Yaris, GR 86 en GR Supra het vierde huidige model dat ze gaan produceren.

Grote broer van de Yaris

De basis van de Toyota GR Corolla is uiteraard de huidige generatie Corolla, gecombineerd met een hoop techniek die we kennen uit de GR Yaris. Dat is geen verrassing, want Toyota heeft de auto zo vaak geteased en kleine beetjes info gelekt, dat we al een goed beelden konden vormen.

De motor is de beroemde G16-GTS 1.6 liter driecilinder. Deze is in dit geval voor 300 pk bij 6.500 toeren en 370 Nm van 3.000 tot 5.500 toeren. Die krachten worden via een handgeschakelde zesbak overgebracht op alle vier de wielen. Daarbij kun je zelf de torque-split kiezen: 60-40, 50-50 of 30-70. De eerste is het veiligste, de laatste lijkt ons het leukst. Prestatiecijfers geeft Toyota (of Gazoo Racing) nog niet, wel weten we dat het gewicht 1.474 kg bedraagt.

Aanpassingen Toyota GR Corolla

Bij Gazoo Racing hebben ze vooral gekeken naar hoe ze de Toyota GR Corolla leuker konden maken in de bochten. Zo is de carrosseriestijfheid groter dan bij een normale Corolla, dankzij extra veel laspunten en andere maatregelen. De motorkap en voorschermen zijn van aluminium, het dak is zelfs van koolstofvezel! De 18″ lichtmetalen velgen (van Enkei) zijn voorzien van 235/18 35 Michelin Pilot Sport 4-banden. Ook de remmen zijn aangepakt, evenals het onderstel.

Er komen twee uitvoeringen van de Toyota GR Corolla. Althans, in de VS waar de auto in eerste instantie is onthuld. De eenvoudige is de ‘Core’. Deze heeft een vrij sober interieur. Je kunt de Core aankleden met een ‘winterpakket’, ’technologiepakket’ en ‘performance pakket’. Deze uitvoering zal als eerste op de markt verschijnen.

Wij kijken echter het meeste uit naar de ‘Circuit Edition’. Op deze versie moet je iets langer wachten, want deze komt pas volgende jaar, maar is het wachten waard. De Circuit Edition heeft namelijk Torsen sperdifferentiëlen (voor en achter) standaard en het genoemde koolstofvezel dak. Je kan de Circuit Edition eenvoudig herkennen aan de motorkap met powerdome en luchtinlaten.

Ook heeft de Circuit Edition een fraaier interieur met kunstleer en alcantara, plus een betere stereo. Of de auto naar Nederland komt, is nog niet bekend. Het lijkt ons vrij aannemelijk, want met zo’n driecilinder lijkt het ons een zeer milieubewuste en verantwoorde auto.

