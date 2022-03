Deze oude nieuwe Mini gaat heerlijk klinken

Of de motor ook heerlijk gaat klinken? Geen idee, maar de *adem in* David Brown Automotive Mini Remastered Marshall Edition *adem uit* gaat op één aspect erg fijn klinken.

Waar hecht jij waarde aan in een auto? Het kunnen de rijeigenschappen zijn, hoe praktisch ‘ie is of dat je hem mooi vindt. Op het gebied van comfort en opties kan je echter ook wat basiseisen hebben. Zo kunnen we ons voorstellen dat er aardig wat mensen zijn die een goed audiosysteem best kunnen waarderen. Autofabrikanten weten dat en dus kun je tegenwoordig (vaak onder bijbetaling) een premium-audiosysteem op je auto krijgen van een duur merk. Denk aan Burmester bij Mercedes, Bang & Olufsen bij Audi, Meridian bij JLR en Focal bij Peugeot.

Marshall

Kun je echter een audiosysteem ook de hoofdreden voor een auto maken? Op zich wel, denk maar aan de Volkswagen Polo Beats Edition. Een soort iets duurdere derivaat van dat idee wordt binnenkort gepresenteerd door David Brown Automotive (voor het gemak korten we die af naar DB). Binnenkort komt DB namelijk met een speciale editie van hun Mini Remastered in samenwerking met Marshall Amplification. U weet wel, van de speakers. Dat bedrijf bestaat dit jaar 60 jaar en dus gaat het merk – net als Mini – al een tijdje mee. De twee sloegen de handen ineen om een bijzondere versie te maken van de DB Mini Remastered, een ‘restomod’ versie van de klassieke Mini Cooper.

David Brown Automotive Mini Remastered Marshall Edition

Ja, bovenstaande naam is de volledige naam van de nieuwe David Brown Mini met Marshall spul. Het gaat trouwens niet om de ‘normale’ speakers waar wat honcho’s van Marshall een stempel op hebben gedrukt, maar echt om een Marshall-audiosysteem in de DB Mini. Verbeterde speakers in de deuren en het dashboard dus, samen met een volledige Marshall-speaker. Laatstgenoemde komt zo te zien in de kofferbak. Best gaaf om in je auto te hebben.

Zwart goud

De David Brown Mini Marshall Edition krijgt niet alleen de audio van een Marshall speaker mee, ook het uiterlijk. Het gaat namelijk om een compleet zwart uiterlijk met gouden accenten. We zagen al gouden accenten in het interieur, zoals contrasterende stiksels, en de grille vanwege de teaser-plaatjes. DB heeft per ongeluk de auto al op hun website geplaatst onder ‘edities’ (inmiddels verwijderd) en dus kregen we ook te zien hoe de buitenkant eruit ziet. Wederom, zwart met gouden accenten zoals lijntjes en een Marshall-logo.

Oh ja, een ander geinig detail: de gouden pedalen hebben een play-, pauze- en skip-knop afgebeeld. Iets wat Volkswagen al deed met de ID-auto’s, maar in een auto die draait rondom audio is het veel logischer. Terecht kopieergedrag, dus.

David Brown zal de Mini Remastered Marshall Edition binnenkort aankondigen en dan is ‘ie te bestellen. Als de motor hetzelfde is als de andere edities, gaat het om een 1.4 met 127 pk. Je hebt er wel een zak geld voor nodig, want de Mini Remastered kost vaak bijna anderhalve ton. Bij deze Marshall editie gaat echter wel een deel van de opbrengst naar het Britse Music Trust Venue, dat gaat proberen muzikanten een hart onder de riem te steken na gemiste optredens en dergelijken tijdens de coronacrisis. Daar draag je dus aan bij met je zwart gouden Mini. Telt ook!