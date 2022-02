Mist de Nissan Juke Hybrid een belangrijk onderdeel?

De Nissan Juke Hybrid is een stap in de goede richting. Er mist alleen iets. Of niet?

Het is een segment waarvan niemand het 30 jaar geleden had kunnen bevroeden dat het ‘booming’ zou worden. Dat van de extreem gestileerde compacte crossover. Nissan was in 2010 met de Juke (YF15) namelijk een van de eerste. Het was een knotsgek ding dat je heel erg leuk vond of juist niet. Er was geen tussenweg. Voor de petrolheads waren er ook leuke Nismo- en Nismo RS-uitvoeringen. Dat Nissan slim bezig was, bleek wel door de komst van de Toyota C-HR. Qua concept gelijk aan de NIssan.

Inmiddels zitten we op de tweede generatie van de Nissan Juke, de F16. Daar is (nog) geen Nismo-versie van, maar vandaag krijgen we wel een andere variant. Het gaat om de Nissan Juke Hybrid. Om meteen even de titel uit te leggen. Daar mist een een onderdeel: ruimte om te stekkeren! Maar is dat wel zo?

Techniek Nissan Juke Hybrid

Want het wil niet zeggen dat het geen verfijnd stukje techniek is. De Nissan Juke Hybrid heeft een benzinemotor met 94 pk en 148 Nm. Dan is er een elektrische motor die 49 pk en 205 Nm levert. In beide gevallen zijn het aggregaten van Nissan.

De 15 kW-startmotor ter ondersteuning is dan van Renault afkomstig. In totaal is de combinatie goed voor 141 pk. Het batterijpakket is vrij klein, 1,2 kWh. Bijzonder is de transmissie, er zijn vier versnellingen voor de verbrandingsmotor en twee voor de elektromotor.

Qua uiterlijke kenmerken kun je ook zien dat de Nissan Juke Hybrid iets bijzonders is. Er zijn diverse aerodynamische foefjes toegepast. Denk bijvoorbeeld aan een gesloten grille en ‘spoilers’ bij de wielkasten.

Hybrid-badges

Tevens is de bodem afgedekt. Daarnaast zijn er nieuwe 19 inch lichtmetalen wielen. Uiteraard ontbreken de ‘Hybrid’-badges op de auto niet en is er een kekke spoiler.

Ok, nu missen we eigenlijk een groter accupakket en een stekker. Voornamelijk om de prijzen lekker scherp te houden. Maar is dat wel het geval? Volgens Nissan kun je in de Juke Hybrid namelijk altijd elektrisch wegrijden en kan het verbruik tot 40% lager uitvallen.

Nissan zegt dat de uitstoot 118 gram CO2 per kilometer uitstoot en 5,2 liter per 100 km verbruikt. Nissan moet de auto nog homologeren, dus de cijfers zijn nog niet definitief. Pas als de cijfers definitief zijn, kan de fiscus zijn plasje eroverheen doen voor dat Nissan Nederland de prijzen bekend kan maken. De hybride Juke verwachten we deze zomers bij de dealer te zien.

