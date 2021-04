1 april: zo probeerde de autowereld ons beet te nemen - Autoblog.nl

Kikker in je bil. Elk jaar komen op deze dag de meest sarcastische nieuwsberichten binnen. Wij geven je even een overzicht van 1 april in de autowereld.

Opel QR-codes

Opel besloot iets te vroeg alvast onze kennis van sarcasme op scherp te stellen. In een bloedserieus persbericht onthullen ze de iQR-code. Zo kun je makkelijk met inzittenden van Opels communiceren door gewoon hun typeplaatje te scannen. Hulde voor de professionele insteek, maar het blijkt gewoon om 1 april te gaan.

Voltswagen

Volkswagen was dit jaar nóg vroeger dan Opel. Toegegeven, dat betekent dat we er nog harder instonken, maar een aantal dagen geleden al probeerde VW ons te overtuigen dat ze in de VS door het leven gaan als Voltswagen. Door de timing plausibel, maar was dus een broodje aap.

Om het goed te maken krijgen we vandaag nog het leukste nieuwe model van Volkswagen. De WaterPolo. Je verzint ‘m niet.

Dacia DUSTAR

Het resultaat van te veel naar Elon Musk en zijn Tesla Roadster in de ruimte kijken. DUSTAR wordt een budgetmanier om de ruimte te verkennen, powered by Dacia. Een geinige ‘sneer’ richting de miljarden die in de ruimtevaart gestoken worden, maar dat gebeurt met een reden.

Politie krijgt nieuwe strepen

Een tijdje geleden kreeg de politie nieuwe strepen op de auto’s: de dunne, oranje strepen werden vervangen door dikke, rode strepen. Op Facebook onthulde de politie van Den Helder nieuwe striping waarmee zij aan het testen zijn, die de rode vlakken vervangt met rood. Deze kwam ook al een dag te vroeg, de politieauto’s gaan niet veranderen. Wel werd onderstaande video gedeeld om aan te tonen dat ze wel serieus werk hebben geleverd: het is niet spelen met kleuren in photoshop. Dat is dan wel weer leuk.

Politie Tesla

Om even bij de hermandad te blijven: in het noorden van ons land wordt er verduurzaamd bij de politie. Zo werd een Tesla Model 3 Performance voorzien van de welbekende rode striping en is deze klaar om boeven te vangen. De Model 3 ziet er best prima uit met de strepen, maar het gaat om een 1 april grap.

BMW stapt af van knipperlichten

De leukste grappen op 1 april zijn die waar de fabrikant weet wat er speelt. De grap dat BMW-rijders geen knipperlichten gebruiken, bijvoorbeeld. BMW M speelt in op deze grap en levert vanaf vandaag hun auto’s zonder knipperlichten. “Geen ruimte voor onderdelen die niet gebruikt worden”. Zelfkennis, altijd +1.

BMW Gesture Control 2.0

Van een Nederlandse BMW-dealer krijgen we een update voor BMW’s welbekende gesture controle. Dat wordt nu uitgebreid met de camera’s buiten de auto. Zo kun je de BMW op afstand besturen met je gebaren. Makkelijk! En nep.

PTS Patina

Bij een restauratie zorg je ervoor dat roest en andere vale plekken op de lak hersteld worden. Er is echter een nieuwe trend waar bij oude(re) auto’s juist een patina-effect wordt toegevoegd. Ook bij oude Porsches gebeurt dat. Porsche helpt je een handje en levert nu een patina-effect af fabriek. Via Paint to Sample. Toegegeven: ook hier is de mate van professionaliteit bewonderenswaardig.

En de rest

Dit zijn onze persoonlijke highlights, de hele autowereld probeert je beet te nemen. Verder tot de orde van de dag, waar alles verder op de website bloedserieus is en de 1 april grappen achterwege blijven.