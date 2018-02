Nissan maakt knotsgekke sneeuwmobiel van 370Z

Niet wat we nodig hebben, wel wat we willen.

Het aantal keren dat we vorig jaar over de Nissan 370Z schreven is letterlijk op één hand te tellen. Met goede reden, want de sportieve coupé uit Japan is al sinds 2009 op de markt, zonder dat hij ingrijpend is veranderd. De auto is zelfs zo oud dat we er een aankoopadvies over konden maken.

Al het gejammer negerende blijft het natuurlijk een waanzinnig toffe auto. Om te peilen of de wereld de sportwagen niet volledig was vergeten, gingen de prettig gestoorde uitvinders van Nissan aan de slag met het minstens zo krankzinnige plan om een 370Z om te toveren tot sneeuwmobiel.

Het resultaat mag er zijn, maar het was allesbehalve een simpele taak. Nissan moest de volledige aandrijflijn van de auto eerst verwijderen, zodat ze de sneeuvretende onderzijde in elkaar konden zetten. Hoewel de motor en versnellingsbak hetzelfde bleven, moesten ze ruimte maken voor de sneeuwmobiel onderdelen. Voor dit laatste klopte Nissan aan bij American Track Truck, een bedrijf gespecialiseerd in de simpele installatie van dergelijke kits.

Er werd een speciale verhogingskit gebouwd die de auto drie inches, of ongeveer 7,5 centimeter, hoger op zijn poten zet. Dit bleek echter nog niet hoog genoeg, dus werd er verder werk verricht aan de schokdempers en ophanging om de rupsbanden kwijt te kunnen. De onderkant is verstevigd om de aandrijflijn te beschermen tegen zware klappen van blokken ijs. De aandrijving is zoals gezegd hetzelfde, wat betekent dat de 328 pk sterke V6 en zeventraps automaat ook in de 370Zki (zo heet hij echt) te vinden zijn.

Wat zeg je? Je wilt er een kopen? Zet dat maar uit je hoofd. De enige manier waarop je eenzelfde auto zou kunnen krijgen is door er zelf een te bouwen. Bezichtigen kan eventueel wel, maar dan moet je binnenkort naar de Chicago Auto Show.