Is de Cayman RSR de toekomst van Porsche autosport?

Zegt u het maar.

Porsche introduceerde tegen het einde van 2016 de circuit-georiënteerde 911 RSR, die de competitie op Le Mans in de pan had moeten hakken. De auto heeft tot op heden nog geen daverende successen beleefd. Afgezien van een tweetal gewonnen kampioenschappen aan de andere kant van de plas bleef het grotendeels stil. Is het dan nu al tijd om verder te kijken naar een alternatief?

Als we Arian Shamil van Arian Design mogen geloven wel. Hierom greep hij een Cayman GT4 virtueel bij de kladden, zodat hij deze van het juiste gereedschap kon voorzien. Het plaatwerk is dusdanig aangepast dat de Cayman ook in de bochten goed mee kan komen. Bredere bumpers, uitgeklopte wielkasten, een gigantische achtervleugel en een minstens zo grote diffuser dragen in theorie allemaal bij aan zijn steenharde track-pack.

Vermogen van de 4-liter motor wordt uiteraard niet gegeven, maar aangezien hij zich wel in dezelfde klasse als de 911 RSR zou moeten bevinden, kunnen we hier zonder meer een gooi naar doen. Wie mee wil doen in de klasse, moet een bolide bouwen die tussen de 1.200 kg en 1.300 kg weegt en tenminste 500 pk heeft, maar niet meer dan 600 pk produceert. Stellen we hem gelijk aan de 911 RSR, dan heeft hij ongeveer 510 pk.

Hoewel de 911 gezien wordt als de ultieme Porsche, is hij in RSR-spec al lang niet meer 911-waardig. De auto heeft immers een middenmotor, heiligschennis naar begrippen van de 911. Porsche mag dan misschien een middenmotor in de 911 hebben gelegd omdat dit het beste uitkwam met de reglementen, een Cayman met de juiste configuratie had wellicht beter in het plaatje gepast.