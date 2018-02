Wat is de uitlaatstrategie van Audi?

Ook bij de vier ringen is er geen touw aan vast te knopen.

Aan de uitlaten kun je herkennen. Althans, meestal. Vroeger was het altijd vrij simpel. Hoe hoger het getal op de bips (1.4, 1.6, 1.8) hoe sneller de auto was. Tegenwoordig heb je daar niet zo veel meer aan. Bij Audi is het nog een stapje erger. Er staat enkel welk type auto het is en wat het type motor is (TFSI of TDI). That’s it. Dus mocht je een Audi bij een verkeerslicht tegenkomen, kun je aan de uitlaten zien of je ‘m kan hebben. Onlangs werden al de uitlaat-strategiën van Porsche behandeld.

A1 – S1

We beginnen met de kleinste Audi. Alle Audi’s A1 hebben in principe een enkel pijpje links. Dit geldt voor de 1.0 TFSI (95 pk) en de 1.4 TDI (90 pk).

Mocht je een Audi A1 met de 1.4 TFSI (125 pk) motor besteld hebben, dan verwend de Zuid-Duitse autobouwer je met twee heuse uitlaten:

De Audi S1 (231 pk) maakt het meteen wel heel erg bont: 4 uitlaten! Dit terwijl de sterkere Audi A1 er slechts twee ‘nodig’ had:

A3 – S3 – RS3 (8V)

Audi volgt min of meer dezelfde strategie bij de A3. De 1.0 TFSI met 116 pk heeft een enkel pijpje, evenals de 1.6 TDI met 116 pk:

Mocht je een beetje voorruit willen gaan, dien je een sterkere motor te kiezen. Er is keuze uit een 2.0 TDI of 1.5 TFSI, beide met 150 pk

Eigenlijk best vreemd dat de sterkste A3 op dit moment slechts 150 pk heeft. De 2.0 TDI met 184 pk en de sterkere benzinemotoren zijn niet leverbaar. Wil je in Nederland een A3 bestellen met meer dan 150 pk, zit je automatisch vast aan de 310 pk sterke Audi S3 met vier ronde uitlaten:

Mocht 310 pk nog steeds te weinig vergen van de remmerij, is de 400 pk sterke RS3 een optie. Dit kanon is herkenbaar aan de twee ovale stortkokers:

A4 – S4 – RS4 (B9)

Ook bij de A4 lijkt Audi dezelfde strategie te hanteren, maar het is een klein beetje verwarrend. Bestel je de A4 met de 1.4 TFSI motor (150 pk) of een 122 pk of 150 pk sterke diesel, dan krijg je een enkel pijpje links:

Kies je voor een sterkere diesel (2.0 TDI 190 pk of de 3.0 TDI met 218 of 272 pk), dan krijg je twee pijpjes aan de linkerkant:

Mocht je niet gekozen hebben voor een dikke diesel, maar een sterkere viercilinder benzinemotor (190 of 252 pk), dan krijg je wederom twee uitlaten, maar nu eentje links en eentje rechts:

Geen verrassingen bij de S4 met 354 pk. Vier ronde uitlaten. Twee links en twee rechts:

Dan gaan we door naar de topper, de 450 pk sterke RS4. Ook hier aan elke kant een ovale stortkoker:

Voor de Audi A5 geldt dezelfde strategie als voor de A4.

A6 – S6 – RS6 (C7)

Voor de A6 hanteert Audi een compleet andere strategie. Of je nu een 1.8 TFSI (190 pk) of een 3.0 BiTDI (320 pk) hebt, dat maakt niet uit. Je krijgt altijd twee platte uitlaten. Een links en eentje rechts.

De Audi S6 met 450 pk heeft wederom vier ronde uitlaatpijpen:

De uitlaten van de 560 pk sterke RS6 zijn geen verrassing. Twee ovalen pijpen. Deze zijn standaard zilver (ook op de Performance met 605 pk), maar kunnen in het zwart besteld worden.

A7 (C8)

De discussie omtrent uitlaten is binnenkort nog nuttelozer. De Audi A7 is er vooralsnog in één uitvoering: de 55 TFSI. Die heeft helemaal geen zichtbare uitlaten. De chroomstrips in de bumper wekken die indruk, maar de uitlaat zit er gewoon onder, net als bij de Audi 100 van 30 jaar geleden.

Audi A8 (D5)

Net als bij de A7 heeft de compleet nieuwe A8 alleen wat chroomwerk. De echte uitlaten zitten onder de bumper verwerkt:

Q2:

In principe hetzelfde als bij de A3. Dus de 1.0 benzine en 1.6 TDI hebben 1 pijpje:

De 1.4 TFSI (150 pk) en 2.0 TFSI (190 pk) hebben er twee, allebei links, net als de 2.0 TDI (150 of 190 pk).

Q3 – RSQ3 (8U):

De Audi Q3 heeft ongeacht de motor twee pijpjes aan de linkerkant.

Dan zou je denken, bij de RS Q3 krijg je volgens de RS-traditie twee ovalen pijpen. Neen! De RS-Q3 heeft slechts één ovale uitlaat aan de linkerkant:

Audi Q5 – SQ5:

Tsja. Schiet ons maar lek. Binnenkort een artikel over de ‘Chromen Frutsels Strategie’ van Audi. Want ook bij de Q5 zijn de uitlaten niet zichtbaar, maar moet het chroomwerk eraan doen denken. Om met Dr. Evil te spreken: “Riiiiigggghhhhhtttt….”

De SQ5 heeft ook Chromen Frutsels. Ditmaal moet het vier uitlaten suggereren. Niet alleen het uitlaatgeluid is kunstmatig, de uitlaten dus ook! Tsja, zet dan meteen maar een Tesla voor de deur…

Q7 – SQ7 (4M)

De Audi Q7 hanteert dezelfde strategie als bij de Audi A6. Dat houdt in: alle uitvoeringen hebben een platte pijp aan weerszijden.

Zowaar! Variatie! Nee, maar. De Audi SQ7 heeft vier vierkante uitlaten.

TT – TTS – TTRS (8S)

Gelukkig is alles bij de TT veel eenvoudiger. Alle TT’s (1.8 en 2.0 TFSI + 2.0 TDI) hebben een ronde pijp links en rechts:

De TTS heeft, hoe kan het ook anders, vier ronde pijpen.

Ook bij de TT-RS geen verrassingen, twee ovalen uitlaatpijpen:

R8

Bij de R8 is het allemaal vrij simpel. Allemaal hebben ze platte, vierkante uitlaten.

Conclusie

Een Audi met 1 uitlaatje is over het algemeen niet al te vlot. Met een beetje warme hatchback rijd je die wel zoek. Twee pijpjes is vaak ook nog wel te doen, maar daarboven wordt het lastig. Wat eigenlijk veel erger is, is dat de uitlaten compleet overboord gezet zullen worden. Althans, in de vorm zoals wij het nu kennen. De Q5, A7 en A8 laten zien dat Audi vol inzet op chromen frutsels om de ‘emotie van uitlaten’ te suggereren. Ook laat het zien dat het allemaal een beetje vreemd is en vooral voor de vorm. Een viercilinder Audi S1 heeft vier uitlaten, terwijl vijfcilinder turbo RS-Q3 er slechts eentje nodig heeft.