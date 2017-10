Nissan presenteert de IMx Concept

Een range van meer dan 600 kilometer en volledig autonoom: welkom in de toekomst.

De IMx is een behoorlijk futuristische concept car die toont hoe toekomstige Nissans eruit kunnen komen te zien. Herkenbaar is de V-motion grille die inmiddels het familiegezicht bepaalt. Verder zien we een behoorlijk glooiende koets met behoorlijk scherpe vouwen.

Het interieur moet een open en toegankelijke sfeer creëren. Bovendien loopt door het gehele interieur een houten baan. Best een gave touch! Verder heeft de IMx suicide doors, een OLED-scherm en een bijzonder stuur dat voorlopig het productiestadium waarschijnlijk niet haalt.

Verder is de IMx uitgerust met vier elektromotoren, goed voor 436 pk en 700 Nm. Nissan zegt dat de auto 600 kilometer ver moet kunnen komen op één acculading en uiteraard krijgt de IMx de nodige autonome techniek aan boord.