De Mitsubishi e-Volution Concept is officieel!

Een volledig elektrische high performance SUV die een nieuw tijdperk inluidt voor Mitsubishi.

Begin deze maand lieten we je al een teaser zien van de e-Volution Concept. Daarnaast is het merk vastberaden om een groter marktaandeel te veroveren en dus ook fors meer auto’s te verkopen, meer daarover lees je HIER. De e-Volution moet handen en voeten geven aan de slogan “Drive your Ambition” waarbij een “connected” mobiliteitservaring centraal staat. Logisch, want je moet connected zijn. Ik wil er twee!

Artificial Intelligence, connectiviteit en “in the cloud”-systemen spelen daarbij een grote rol. Daarnaast debuteert de nieuwe Robus & Ingenious designtaal op de e-Volution Concept. Zo zien we een “Dynamic Shield”-front, flinke gaten en een aflopende daklijn.

De e-Volution wordt aangedreven door drie elektromotoren, waarbij één motor de voorwielen aandrijft en de overige motoren de achteras voor hun rekening nemen. Specs en cijfers heeft Mitsubishi nog niet vrijgegeven, maar het gaat tenslotte om een concept car.